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Новосибирский 2ГИС вошёл в первую десятку самых дорогих российских онлайн-компаний

Рубрика: общество

21.02.2019 17:39

Фото со страницы 2ГИС в социальной сети Instagram

Онлайн-компания из Новосибирска заняла восьмое место в списке Forbes, поднявшись за год на два места. 

Американский финансово-экономический журнал «Forbes» опубликовал список двадцати самых дорогих российских онлайн-компаний – новосибирский навигатор и справочник 2ГИС занял восьмое место в рейтинге. 

В статье Forbes объясняет, как подсчитывалась стоимость каждой компании. 

«Учитывались только игроки российского онлайн-пространства. Данные были предоставлены самими компаниями. Если у нас возникали сомнения, то мы использовали данные открытых источников или советовались с аналитиками», – пояснили в публикации. 

Стоимость 2ГИС оценили в 243 миллиона долларов. Для сравнения, в прошлом году в этом рейтинге компания заняла 10 место, а её стоимость была 211 миллионов долларов. 

«Мы можем предположить, что на повышение экспертной оценки стоимости компании повлияли основные результаты 2018 года: заметный рост аудитории 2ГИС (на 25 % за год) и объёма продаж рекламы и контента (на 17 % за год), запуск новых проектов (2ГИС Чек, 2ГИС Логистика) и сотрудничество с крупными международными брендами. В этом году мы продолжаем прибавлять, в частности, аудитория уже превысила 46 млн пользователей в месяц», – рассказал Сиб.фм руководитель PR-службы 2ГИС.

В тройку самых дорогих российских онлайн-компаний вошли, как и в прошлом году, Яндекс (первое место, 10,724 миллиарда долларов), Mail.ru Group (второе место, 5,362 млрд) и Avito (третье место, 3,85 млрд).

Напомним, 21 февраля 2019 года ректоры новосибирских вузов попали в рейтинг лучших в России.

Теги: рейтинги бизнес 2ГИС

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

сегодня 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

сегодня 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

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