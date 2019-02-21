Новосибирский 2ГИС вошёл в первую десятку самых дорогих российских онлайн-компаний

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Новосибирский 2ГИС вошёл в первую десятку самых дорогих российских онлайн-компанийРубрика: общество
21.02.2019 17:39
Фото со страницы 2ГИС в социальной сети Instagram
Онлайн-компания из Новосибирска заняла восьмое место в списке Forbes, поднявшись за год на два места.
Американский финансово-экономический журнал «Forbes» опубликовал список двадцати самых дорогих российских онлайн-компаний – новосибирский навигатор и справочник 2ГИС занял восьмое место в рейтинге.
В статье Forbes объясняет, как подсчитывалась стоимость каждой компании.
«Учитывались только игроки российского онлайн-пространства. Данные были предоставлены самими компаниями. Если у нас возникали сомнения, то мы использовали данные открытых источников или советовались с аналитиками», – пояснили в публикации.
Стоимость 2ГИС оценили в 243 миллиона долларов. Для сравнения, в прошлом году в этом рейтинге компания заняла 10 место, а её стоимость была 211 миллионов долларов.
«Мы можем предположить, что на повышение экспертной оценки стоимости компании повлияли основные результаты 2018 года: заметный рост аудитории 2ГИС (на 25 % за год) и объёма продаж рекламы и контента (на 17 % за год), запуск новых проектов (2ГИС Чек, 2ГИС Логистика) и сотрудничество с крупными международными брендами. В этом году мы продолжаем прибавлять, в частности, аудитория уже превысила 46 млн пользователей в месяц», – рассказал Сиб.фм руководитель PR-службы 2ГИС.
В тройку самых дорогих российских онлайн-компаний вошли, как и в прошлом году, Яндекс (первое место, 10,724 миллиарда долларов), Mail.ru Group (второе место, 5,362 млрд) и Avito (третье место, 3,85 млрд).
Напомним, 21 февраля 2019 года ректоры новосибирских вузов попали в рейтинг лучших в России.
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