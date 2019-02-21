Киркоров и Леонтьев подписали шлемы хоккеистам после выступления в Новосибирске

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Киркоров и Леонтьев подписали шлемы хоккеистам после выступления в НовосибирскеРубрика: общество
21.02.2019 16:19
Фото со страницы ресторана «#СИБИРЬСИБИРЬ» в соцсети Instagram
Известные певцы встретились на концерте в ДКЖ и раздали автографы фанатам, после чего отправились в ресторан «#СИБИРЬСИБИРЬ».
Два знаменитых поп-певца выступали в Новосибирске с разницей в один день: Валерий Леонтьев исполнял свои песни 19 февраля, а 20 – посетил концерт Филиппа Киркорова.
«Я не ожидал, что такой легендарный человек придёт ко мне на концерт», – написал Филипп Киркоров на своей странице в социальной сети Instagram.
После концерта певцы фотографировались с фанатами. А хоккеистам команды «Сибирь» поп-звёзды расписались на их шлемах.
После общения с фанатами певцы отправились в ресторан «#СИБИРЬСИБИРЬ» в гостинице «Азимут».
Напомним, 20 февраля Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный.
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Лента новостей
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