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Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

Рубрика: общество

21.02.2019 13:59

Фото со страницы Максима Шабурова в социальной сети «ВКонтакте»

В активе спортсмена две бронзовые медали в личном первенстве и золото в командном зачёте. 

Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров завоевал две бронзовые медали в личном первенстве на Всемирных играх колясочников и ампутантов IWAS. Соревнования прошли с 10 по 17 февраля в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Максим соревновался в боях на саблях и шпагах, а также вошёл в сборную России по фехтованию на колясках. В командных соревнованиях он получил золотую медаль. 

В итоге сборная России по фехтованию на колясках завоевала одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей, и заняла четвёртое общекомандное место.

Напомним, 16 февраля танцоры из шести стран приехали на соревнования в Новосибирск.

Теги: спорт соревнования инвалидность

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Лента новостей

Предложить новость

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

Ректоры новосибирских вузов попали в рейтинг лучших в России

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Власти Новосибирска решили снести деревянные дома в Затоне

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские школьники впервые посетят «Уроки цифры»

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

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