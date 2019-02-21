Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

Фото со страницы Максима Шабурова в социальной сети «ВКонтакте»

В активе спортсмена две бронзовые медали в личном первенстве и золото в командном зачёте.

Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров завоевал две бронзовые медали в личном первенстве на Всемирных играх колясочников и ампутантов IWAS. Соревнования прошли с 10 по 17 февраля в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Максим соревновался в боях на саблях и шпагах, а также вошёл в сборную России по фехтованию на колясках. В командных соревнованиях он получил золотую медаль.

В итоге сборная России по фехтованию на колясках завоевала одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей, и заняла четвёртое общекомандное место.

Напомним, 16 февраля танцоры из шести стран приехали на соревнования в Новосибирск.