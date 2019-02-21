Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

Лента новостейПредложить новость
Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры
В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену
В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки
В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу
В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах
В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника
В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты
В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна
Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованияхРубрика: общество
21.02.2019 13:59
Фото со страницы Максима Шабурова в социальной сети «ВКонтакте»
В активе спортсмена две бронзовые медали в личном первенстве и золото в командном зачёте.
Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров завоевал две бронзовые медали в личном первенстве на Всемирных играх колясочников и ампутантов IWAS. Соревнования прошли с 10 по 17 февраля в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.
Максим соревновался в боях на саблях и шпагах, а также вошёл в сборную России по фехтованию на колясках. В командных соревнованиях он получил золотую медаль.
В итоге сборная России по фехтованию на колясках завоевала одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей, и заняла четвёртое общекомандное место.
Напомним, 16 февраля танцоры из шести стран приехали на соревнования в Новосибирск.
Комментарии
Лента новостей
Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры
В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену
В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки
В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу
В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах
В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника
В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты
В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна
Статьи по теме
Сжатые кулаки, открытое сердце
В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Новости по теме
Популярное