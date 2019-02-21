В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

Фото с сайта Детской художественной школы Куйбышевского района

В Куйбышевском районе открылась выставка Ильдара Апчелеева; из-за ДЦП он рисует пальцами ног.

В художественной школе Куйбышевского района в начале февраля открылась вторая персональная выставка Ильдара Апчелеева. Информацию об этом появилась на сайте учебного заведения.

Молодой человек с самого детства занимается творчеством. Начинал он с лепки из пластилина и вырезания из цветной бумаги. В детстве художнику поставили диагноз ДЦП, поэтому он рисует только ногами. Начинал Ильдар как художник-самоучка, но это не помешало ему занимать призовые места в областных и всероссийских творческих конкурсах. В его картинах нет ничего мрачного и он избегает использования чёрного цвета.

В 2016 году участники молодёжной медиастудии сняли фильм про Ильдара Апчелеева и отправили его на всероссийский конкурс. Там фильм занял третье место, а на юное дарование обратил внимание Александр Карелин. Он лично приехал к художнику домой, чтобы познакомиться с ним.

Напомним, 5 января 2019 года художник-сказочник представил свои картины в Новосибирске.