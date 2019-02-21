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В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

Рубрика: культура

21.02.2019 11:50

Фото с сайта Детской художественной школы Куйбышевского района

В Куйбышевском районе открылась выставка Ильдара Апчелеева; из-за ДЦП он рисует пальцами ног.

В художественной школе Куйбышевского района в начале февраля открылась вторая персональная выставка Ильдара Апчелеева. Информацию об этом появилась на сайте учебного заведения. 

Молодой человек с самого детства занимается творчеством. Начинал он с лепки из пластилина и вырезания из цветной бумаги. В детстве художнику поставили диагноз ДЦП, поэтому он рисует только ногами. Начинал Ильдар как художник-самоучка, но это не помешало ему занимать призовые места в областных и всероссийских творческих конкурсах. В его картинах нет ничего мрачного и он избегает использования чёрного цвета. 

В 2016 году участники молодёжной медиастудии сняли фильм про Ильдара Апчелеева и отправили его на всероссийский конкурс. Там фильм занял третье место, а на юное дарование обратил внимание Александр Карелин. Он лично приехал к художнику домой, чтобы познакомиться с ним.

Напомним, 5 января 2019 года художник-сказочник представил свои картины в Новосибирске.

Теги: художники болезни выставки

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Лента новостей

Предложить новость

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Власти Новосибирска решили снести деревянные дома в Затоне

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские школьники впервые посетят «Уроки цифры»

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям

сегодня 07:04 Авто 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» и потерял шансы на выход в плей-офф

вчера 22:09 Общество 0 Коммент.

Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

вчера 20:14 Общество 0 Коммент.

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы

вчера 19:30 Политика 0 Коммент.

«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

вчера 18:01 Наука 0 Коммент.

Роскачество составило рейтинг лучших фирм-производителей подарков к 23 февраля

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

вчера 16:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

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