Власти Новосибирска решили снести деревянные дома в Затоне

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В мэрии признали 46 двухэтажных бараков аварийными и планируют снести их в течение шести лет; жителей обещают расселить.

Двухэтажки в новосибирском микрорайоне Затон власти признали аварийными и планируют снести.

«Снести <бараки> планируют до 2026 года. Все подтверждающие документы уже готовы», – рассказали в пресс-центре мэрии.

Под снос попадают здания на пяти улицах микрорайона: 1-й Портовой (шесть домов), 2-й Портовой (18 домов), Портовой (девять домов), Полярной (12 домов) и Судоремонтной (один дом).

Эти дома построили ещё в 1930-40-хх годах из брёвен и брусьев для работников судоремонтного завода. В них долгое время не было ни света, ни воды. Первые удобства появились в 1970-х годах.

Напомним, 5 января 2019 года в Новосибирске снесли образец конструктивизма.