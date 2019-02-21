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Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

Рубрика: общество

21.02.2019 19:23

фото с сайта pixabay.com

По мнению экспертов по труду и соцполитики, данная идея политиков противоречит закону.

В Госдуме отказались рассматривать в первом чтении законопроект, который разрешает наследовать пенсионные выплаты. Его автором выступили депутаты партии «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

По их мнению, у человека, который при жизни уплачивал страховые взносы, должны быть гарантии того, что он получит эти деньги обратно. В том числе, у него должна быть возможность передать пенсию наследнику.

Однако профильный комитет Госдумы по труду и соцполитики отметил позицию Конституционного суда, сообщил ИА REGNUM. По закону пенсионные правоотношения прекращаются после смерти гражданина.

Авторам законопроекта предложили внесли правки в соответствии с гражданским законодательством.

Напомним, в феврале законопроект об автономном рунете приняла Госдума в первом чтении.

 

Теги: пенсионеры законотворчество Госдума

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

сегодня 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

сегодня 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

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