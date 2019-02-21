Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

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По мнению экспертов по труду и соцполитики, данная идея политиков противоречит закону.

В Госдуме отказались рассматривать в первом чтении законопроект, который разрешает наследовать пенсионные выплаты. Его автором выступили депутаты партии «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

По их мнению, у человека, который при жизни уплачивал страховые взносы, должны быть гарантии того, что он получит эти деньги обратно. В том числе, у него должна быть возможность передать пенсию наследнику.

Однако профильный комитет Госдумы по труду и соцполитики отметил позицию Конституционного суда, сообщил ИА REGNUM. По закону пенсионные правоотношения прекращаются после смерти гражданина.

Авторам законопроекта предложили внесли правки в соответствии с гражданским законодательством.

Напомним, в феврале законопроект об автономном рунете приняла Госдума в первом чтении.