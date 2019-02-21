Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

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Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в ТомскеРубрика: проиcшествия
21.02.2019 12:51
фото с сайта pixabay.com
Ребёнка пытались спасти прохожие, но не смогли справиться без помощи спасателей.
В Томске 20 февраля двухлетний ребёнок во время время прогулки с бабушкой упал в яму, присыпанную снегом, сообщает RuNews24.
Яма была засыпана ветками, в которых ребенок запутался. Прохожие пытались самостоятельно достать ребенка, но справиться без помощи спасателей не смогли. Врач вызванной скорой помощи констатировал, что мальчик не пострадал и медицинская помощь ему не нужна.
Напомним, в августе 2018 года прохожий в Новосибирске достал из канализационного люка семилетнюю девочку.
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