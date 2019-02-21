Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

5 баллов
-2
65.54 74.3
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

Ректоры новосибирских вузов попали в рейтинг лучших в России

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Власти Новосибирска решили снести деревянные дома в Затоне

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские школьники впервые посетят «Уроки цифры»

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям

сегодня 07:04 Авто 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Рубрика: общество

21.02.2019 15:59

фото сайта pixabay.com

В лабораторных условиях специалисты проверили несколько образцов молока, но не все из них показали хорошие результаты.

Эксперты «Росконтроля» проверили качество молока на прилавках. Лабораторные исследования прошли продукты марок «Наша ферма» (СТМ «Азбука вкуса»), «Народное», «36 копееек», «Простоквашино», «Ока-река», а также ультрапастеризованное молоко марок «Лианозовское», «Амка», «Молочная речка», «Авида», «Кошкинское», «Белый город», «Ясный луг», «Милава», «Большая кружка», «Брест-Литовское» и «Вологодское». 

Ни в одном из образцов специалисты не нашли посторонних добавок и растительного жира. Однако в составах некоторых продуктов было обнаружено сухое молоко. Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), в питьевое молоко производители не могут добавлять сухие продукты или воду. Наличие таких примесей в большом количестве может говорить о том, что вы купили фальсификат. 

В четырёх образцах специалисты «Росконтроля» нашли аммиак. Проверку не прошли молоко «Народное», «Кошкинское», «Брест-Литовское» и «Ока-река». Аммиак может появиться в продукте по нескольким причинам – появление вещества могут спровоцировать нагрев жидкости, гнилостные бактерии или кормление коровы испорченным кормом. Точно определить, какой именно фактор повлиял на образование аммиака в молоке, практически невозможно. 

Напомним, четыре молочных предприятия Новосибирска обвинили в производстве фальсификата. 

 

Теги: молоко Росконтроль аммиак

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

Ректоры новосибирских вузов попали в рейтинг лучших в России

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Власти Новосибирска решили снести деревянные дома в Затоне

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские школьники впервые посетят «Уроки цифры»

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям

сегодня 07:04 Авто 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Эксперты обнаружили в одном из кефиров кишечную палочку 18.02.2019 Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зубной пасты 15.02.2019 Четыре молочных предприятия Новосибирска обвинили в производстве фальсификата 11.02.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный