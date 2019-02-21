Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

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В лабораторных условиях специалисты проверили несколько образцов молока, но не все из них показали хорошие результаты.

Эксперты «Росконтроля» проверили качество молока на прилавках. Лабораторные исследования прошли продукты марок «Наша ферма» (СТМ «Азбука вкуса»), «Народное», «36 копееек», «Простоквашино», «Ока-река», а также ультрапастеризованное молоко марок «Лианозовское», «Амка», «Молочная речка», «Авида», «Кошкинское», «Белый город», «Ясный луг», «Милава», «Большая кружка», «Брест-Литовское» и «Вологодское».

Ни в одном из образцов специалисты не нашли посторонних добавок и растительного жира. Однако в составах некоторых продуктов было обнаружено сухое молоко. Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), в питьевое молоко производители не могут добавлять сухие продукты или воду. Наличие таких примесей в большом количестве может говорить о том, что вы купили фальсификат.

В четырёх образцах специалисты «Росконтроля» нашли аммиак. Проверку не прошли молоко «Народное», «Кошкинское», «Брест-Литовское» и «Ока-река». Аммиак может появиться в продукте по нескольким причинам – появление вещества могут спровоцировать нагрев жидкости, гнилостные бактерии или кормление коровы испорченным кормом. Точно определить, какой именно фактор повлиял на образование аммиака в молоке, практически невозможно.

Напомним, четыре молочных предприятия Новосибирска обвинили в производстве фальсификата.