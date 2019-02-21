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ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

Рубрика: общество

21.02.2019 13:18

фото с сайта pixabay.com

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на территории Новосибирской области ожидаются сильные снегопады, метели и гололедица; ГИБДД призывает водителей быть бдительными. 

Сегодня Госавтоинспекция Новосибирской области распространила обращение к жителям региона. В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и не совершать резких манёвров. 

«В любое время суток необходимо пользоваться внешними световыми приборами, а в снегопад включать противотуманные фары. Также водители и пассажиры должны использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства», – говорится в тексте сообщения. 

Пешеходам ГИБДД напоминает, что во время гололёда тормозной путь автотранспорта существенно увеличивается. Поэтому при переходе дорог нужно быть особенно внимательными, а в темноте использовать специальные световозвращающие элементы на одежде. 

Напомним, в начале февраля Новосибирскую область сковали аномальные морозы. 

Теги: ГИБДД метель

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