ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

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По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на территории Новосибирской области ожидаются сильные снегопады, метели и гололедица; ГИБДД призывает водителей быть бдительными.

Сегодня Госавтоинспекция Новосибирской области распространила обращение к жителям региона. В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и не совершать резких манёвров.

«В любое время суток необходимо пользоваться внешними световыми приборами, а в снегопад включать противотуманные фары. Также водители и пассажиры должны использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства», – говорится в тексте сообщения.

Пешеходам ГИБДД напоминает, что во время гололёда тормозной путь автотранспорта существенно увеличивается. Поэтому при переходе дорог нужно быть особенно внимательными, а в темноте использовать специальные световозвращающие элементы на одежде.

Напомним, в начале февраля Новосибирскую область сковали аномальные морозы.