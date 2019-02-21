Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры
В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену
В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки
В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу
В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах
В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника
В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты
В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна
Кукольные театры со всего мира соберутся в НовосибирскеРубрика: афиша
21.02.2019 15:39
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГАУК НСО «Театр кукол»
Театры Франции, Испании и Швеции уже подтвердили своё участие в майском международном фестивале.
В Новосибирске с 26 мая по 1 июня пройдёт I Международный фестиваль театров кукол «ПЕРЕКРЁСТОК». В программе фестиваля спектакли всемирно известных театров, а также мастер-классы и лекции для зрителей.
Участие в фестивале примут более семи тысяч человек. Уже сейчас в программе спектакли 13 коллективов театров из России и зарубежья. Подтверждено участие театров Хакасии, Санкт-Петербурга, Татарстана, Оренбурга, Франции, Эстонии, Испании, Белоруссии, Швеции и Болгарии.
«Театр “Картонка” из Белоруссии выступит со спектаклем “Был бы у меня дракон”, шведский театр Sesam продемонстрирует теневой спектакль, показав три сказки в одном выступлении. У представителей Испании Angeles de trapo будет спектакль Error 404», – рассказала Сиб.фм начальник отдела маркетинга ГАУК НСО «Театр кукол».
Театральное шествие, означающее начало фестиваля, пройдёт 26 мая от площади Ленина до Театра кукол. В течение всего времени проведения фестиваля перед театром будет работать ярмарка мастеров.
Напомним, на реконструкцию здания Новосибирского театра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей.
Комментарии
Лента новостей
Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры
В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену
В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки
В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу
В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах
В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника
В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты
В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна
Статьи по теме
«Глобус», театр войны
Спектакль, который вышел за рамки сцены новосибирск...
Новости по теме
Популярное