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Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

Рубрика: афиша

21.02.2019 15:39

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГАУК НСО «Театр кукол»

Театры Франции, Испании и Швеции уже подтвердили своё участие в майском международном фестивале.

В Новосибирске с 26 мая по 1 июня пройдёт I Международный фестиваль театров кукол «ПЕРЕКРЁСТОК». В программе фестиваля спектакли всемирно известных театров, а также мастер-классы и лекции для зрителей.

Участие в фестивале примут более семи тысяч человек. Уже сейчас в программе спектакли 13 коллективов театров из России и зарубежья. Подтверждено участие театров Хакасии, Санкт-Петербурга, Татарстана, Оренбурга, Франции, Эстонии, Испании, Белоруссии, Швеции и Болгарии.

«Театр “Картонка” из Белоруссии выступит со спектаклем “Был бы у меня дракон”, шведский театр Sesam продемонстрирует теневой спектакль, показав три сказки в одном выступлении. У представителей Испании Angeles de trapo будет спектакль Error 404», – рассказала Сиб.фм начальник отдела маркетинга ГАУК НСО «Театр кукол».

Театральное шествие, означающее начало фестиваля, пройдёт 26 мая от площади Ленина до Театра кукол. В течение всего времени проведения фестиваля перед театром будет работать ярмарка мастеров.

Напомним, на реконструкцию здания Новосибирского театра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей.

 

Теги: театры фестиваль

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Лента новостей

Предложить новость

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

Ректоры новосибирских вузов попали в рейтинг лучших в России

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Власти Новосибирска решили снести деревянные дома в Затоне

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские школьники впервые посетят «Уроки цифры»

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

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