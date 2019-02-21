Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГАУК НСО «Театр кукол»

Театры Франции, Испании и Швеции уже подтвердили своё участие в майском международном фестивале.

В Новосибирске с 26 мая по 1 июня пройдёт I Международный фестиваль театров кукол «ПЕРЕКРЁСТОК». В программе фестиваля спектакли всемирно известных театров, а также мастер-классы и лекции для зрителей.

Участие в фестивале примут более семи тысяч человек. Уже сейчас в программе спектакли 13 коллективов театров из России и зарубежья. Подтверждено участие театров Хакасии, Санкт-Петербурга, Татарстана, Оренбурга, Франции, Эстонии, Испании, Белоруссии, Швеции и Болгарии.

«Театр “Картонка” из Белоруссии выступит со спектаклем “Был бы у меня дракон”, шведский театр Sesam продемонстрирует теневой спектакль, показав три сказки в одном выступлении. У представителей Испании Angeles de trapo будет спектакль Error 404», – рассказала Сиб.фм начальник отдела маркетинга ГАУК НСО «Театр кукол».

Театральное шествие, означающее начало фестиваля, пройдёт 26 мая от площади Ленина до Театра кукол. В течение всего времени проведения фестиваля перед театром будет работать ярмарка мастеров.

Напомним, на реконструкцию здания Новосибирского театра Афанасьева потратят 450 миллионов рублей.