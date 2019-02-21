Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

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Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York PizzaРубрика: бизнес
21.02.2019 18:46
фото с сайта pixabay.com
Столичная компания после того, как выиграла иск против новосибирской фирмы на 4 млн рублей, теперь требует суд признать её банкротом.
На сайте новосибирского арбитражного суда появилась информация об иске от московского ООО «Раут». Столичная компания требует признать банкротом новосибирское ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг», которая на 90 % принадлежит американцу Эрику Шогрену.
Сумма требования превышает 4,1 млн рублей. Информация о других подробностях дела пока не разглашается.
Ранее, в 2018 году году, «Раут» выиграл иск на 4,1 млн рублей против «Нью-Йорк Пиццы». Данная сумма должна была возместить долг новосибирской компании за полученное оборудование.
Напомним, в декабре 2015 года суд прекратил дело о банкротстве основателя New York Pizza в Новосибирске.
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