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Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

Рубрика: бизнес

21.02.2019 18:46

фото с сайта pixabay.com

Столичная компания после того, как выиграла иск против новосибирской фирмы на 4 млн рублей, теперь требует суд признать её банкротом.

На сайте новосибирского арбитражного суда появилась информация об иске от московского ООО «Раут». Столичная компания требует признать банкротом новосибирское ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг», которая на 90 % принадлежит американцу Эрику Шогрену.

Сумма требования превышает 4,1 млн рублей. Информация о других подробностях дела пока не разглашается.

Ранее, в 2018 году году, «Раут» выиграл иск на 4,1 млн рублей против «Нью-Йорк Пиццы». Данная сумма должна была возместить долг новосибирской компании за полученное оборудование.

Напомним, в декабре 2015 года суд прекратил дело о банкротстве основателя New York Pizza в Новосибирске.

Теги: банкротство суд бизнес деньги

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

сегодня 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

сегодня 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

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