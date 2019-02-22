Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

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Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцевРубрика: работа
22.02.2019 08:05
фото с сайта pixabay.com
Эксперты портала по поиску работы опросили почти тысячу жителей Новосибирска на тему, что такое «мужские» профессии.
Опрос «Зарплаты.ру» показал, что 37 % новосибирцев считают, что мужчины должны брать на себя больше рабочих обязанностей, чем женщины. Другие 63 % горожан уверены, что труд должен делиться поровну.
О трудностях при трудоустройстве или продвижении по работе из-за своего пола рассказали 20 % мужчин, в то время как среди женщин такая проблема случается чаще. О ней поделилась треть опрошенных жительниц Новосибирска.
Также, согласно опросу, 63 % горожан считают, что профессии можно разделить на «женские» и «мужские». Четверть опрошенных не делят работу по гендерной принадлежности, а 11 % затруднились ответить.
«Если обратиться к реальной статистике нашего сайта, то самой популярной сферой среди мужчин является “Транспорт и автобизнес”. Именно в этой категории представители мужского пола чаще всего ищут работу. Также в топ-5 профессиональных сфер, которые выбирают мужчины, входят “Торговля”, “Промышленность”, “Строительство и недвижимость”, “Рабочий персонал”», – отметил бренд-директор портала Иван Чирков.
Напомним, в феврале исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске.
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