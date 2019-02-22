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Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

Рубрика: работа

22.02.2019 08:05

фото с сайта pixabay.com

Эксперты портала по поиску работы опросили почти тысячу жителей Новосибирска на тему, что такое «мужские» профессии.

Опрос «Зарплаты.ру» показал, что 37 % новосибирцев считают, что мужчины должны брать на себя больше рабочих обязанностей, чем женщины. Другие 63 % горожан уверены, что труд должен делиться поровну.

О трудностях при трудоустройстве или продвижении по работе из-за своего пола рассказали 20 % мужчин, в то время как среди женщин такая проблема случается чаще. О ней поделилась треть опрошенных жительниц Новосибирска.

Также, согласно опросу, 63 % горожан считают, что профессии можно разделить на «женские» и «мужские». Четверть опрошенных не делят работу по гендерной принадлежности, а 11 % затруднились ответить.

«Если обратиться к реальной статистике нашего сайта, то самой популярной сферой среди мужчин является “Транспорт и автобизнес”. Именно в этой категории представители мужского пола чаще всего ищут работу. Также в топ-5 профессиональных сфер, которые выбирают мужчины, входят “Торговля”, “Промышленность”, “Строительство и недвижимость”, “Рабочий персонал”», – отметил бренд-директор портала Иван Чирков.

Напомним, в феврале исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске.

Теги: работа равенство

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сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

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сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

вчера 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

вчера 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

вчера 16:43 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

вчера 15:39 Афиша 0 Коммент.

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вчера 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

вчера 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

вчера 13:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

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