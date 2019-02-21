Инженеры НГТУ разработали двигатель для поезда по поиску алмазов

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Инженеры НГТУ разработали двигатель для поезда по поиску алмазовРубрика: наука
21.02.2019 17:15
фото сайта pixabay.com
Новая модель работает намного эффективнее, чем предыдущие, и не требует контроля во время зарядки.
Инженеры НГТУ разработали современную модель двигателя электровоза «Лиотех», которые будут использовать для добычи алмазов. О разработке сообщили на сайте «Роснано».
Заводские испытания проходили на Тульском заводе горно-шахтного оборудования. Электровозы будут облегчать транспортировку угля и других различных материалов. Скоро оборудование отвезут на рудник «Интернациональной», где в тестовом режиме оценят эффективность его работы.
Преимущество нового двигателя заключается в том, что батарея быстро заряжается и не выделяет газ в окружающую среду. Специальная система контроля, встроенная в аккумулятор, контролирует работу каждой ячейки. Это позволяет увеличить производительность шахтового оборудования на 50 % по сравнению с прошлыми моделями.
Согласно информации «Роснано», у изобретения нет аналогов в России. Аккумулятор выполнен во взрывозащищенном исполнении. Разработкой уже заинтересовались несколько горнодобывающих отечественных компаний.
Напомним, две недели назад, 11 февраля, американские учёные создали инсулиновую таблетку для диабетиков.
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