Инженеры НГТУ разработали двигатель для поезда по поиску алмазов

фото сайта pixabay.com

Новая модель работает намного эффективнее, чем предыдущие, и не требует контроля во время зарядки.

Инженеры НГТУ разработали современную модель двигателя электровоза «Лиотех», которые будут использовать для добычи алмазов. О разработке сообщили на сайте «Роснано».

Заводские испытания проходили на Тульском заводе горно-шахтного оборудования. Электровозы будут облегчать транспортировку угля и других различных материалов. Скоро оборудование отвезут на рудник «Интернациональной», где в тестовом режиме оценят эффективность его работы.

Преимущество нового двигателя заключается в том, что батарея быстро заряжается и не выделяет газ в окружающую среду. Специальная система контроля, встроенная в аккумулятор, контролирует работу каждой ячейки. Это позволяет увеличить производительность шахтового оборудования на 50 % по сравнению с прошлыми моделями.

Согласно информации «Роснано», у изобретения нет аналогов в России. Аккумулятор выполнен во взрывозащищенном исполнении. Разработкой уже заинтересовались несколько горнодобывающих отечественных компаний.

Напомним, две недели назад, 11 февраля, американские учёные создали инсулиновую таблетку для диабетиков.