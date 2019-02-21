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Инженеры НГТУ разработали двигатель для поезда по поиску алмазов

Рубрика: наука

21.02.2019 17:15

фото сайта pixabay.com

Новая модель работает намного эффективнее, чем предыдущие, и не требует контроля во время зарядки. 

Инженеры НГТУ разработали современную модель двигателя электровоза «Лиотех», которые будут использовать для добычи алмазов. О разработке сообщили на сайте «Роснано». 

Заводские испытания проходили на Тульском заводе горно-шахтного оборудования. Электровозы будут облегчать транспортировку угля и других различных материалов. Скоро оборудование отвезут на рудник «Интернациональной», где в тестовом режиме оценят эффективность его работы. 

Преимущество нового двигателя заключается в том, что батарея быстро заряжается и не выделяет газ в окружающую среду. Специальная система контроля, встроенная в аккумулятор, контролирует работу каждой ячейки. Это позволяет увеличить производительность шахтового оборудования на 50 % по сравнению с прошлыми моделями. 

Согласно информации «Роснано», у изобретения нет аналогов в России. Аккумулятор выполнен во взрывозащищенном исполнении. Разработкой уже заинтересовались несколько горнодобывающих отечественных компаний. 

Напомним, две недели назад, 11 февраля, американские учёные создали инсулиновую таблетку для диабетиков.

Теги: Роснано двигатель алмазы

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

сегодня 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

сегодня 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

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сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

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сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

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