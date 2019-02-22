Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

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У жительниц Новосибирска спросили, что они подарят на День защитника Отечества и сколько денег на это потратят, а затем выяснили, насколько это совпадает с желаниями мужчин.

Эксперты «Авито» выяснили, что в этом году 94 % жительниц Новосибирска собирается поздравлять мужчин с Днём защитника Отечества. Большинство из них подарят либо средства для ухода за телом (24 %), либо одежду и обувь (23 %), либо подарочные сертификаты (22 %). Немного от лидеров уступили носки — 17 %. А вот 2 % счастливчиков получат автомобиль.

Почти половина опрошенных дам, 45 %, потратят на подарки мужчинам не более тысячи рублей. У 37 % женщин уйдёт на покупки до 3 тысяч рублей, а каждая десятая потратит 3-5 тысяч рублей. 3 % готовы заплатить за подарок 5-10 тысяч рублей и всего 1 % раскошелится на 10 тысяч рублей. Остальные 5 % пока ещё не определились с суммой.

«При этом сами мужчины в первую очередь хотели бы получить в подарок гаджет (25 %), автомобиль (24 %), часы (22 %), товары для спорта (21 %). Дезодорант и т. п., а также подарочный сертификат нужны 15 %, а носкам и нижнему белью обрадуются 7 %», – отметили эксперты.

Напомним, в феврале Роскачество составило рейтинг лучших фирм-производителей подарков к 23 февраля.