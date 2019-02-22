4 балла
-9
65.54 74.3
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

вчера 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

вчера 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

вчера 16:43 Хроника 0 Коммент.

Киркоров и Леонтьев подписали шлемы хоккеистам после выступления в Новосибирске

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

вчера 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

вчера 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

вчера 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

вчера 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

Рубрика: общество

22.02.2019 09:03

фото с сайта pixabay.com

У жительниц Новосибирска спросили, что они подарят на День защитника Отечества и сколько денег на это потратят, а затем выяснили, насколько это совпадает с желаниями мужчин.

Эксперты «Авито» выяснили, что в этом году 94 % жительниц Новосибирска собирается поздравлять мужчин с Днём защитника Отечества. Большинство из них подарят либо средства для ухода за телом (24 %), либо одежду и обувь (23 %), либо подарочные сертификаты (22 %). Немного от лидеров уступили носки — 17 %. А вот 2 % счастливчиков получат автомобиль.

Почти половина опрошенных дам, 45 %, потратят на подарки мужчинам не более тысячи рублей. У 37 % женщин уйдёт на покупки до 3 тысяч рублей, а каждая десятая потратит 3-5 тысяч рублей. 3 % готовы заплатить за подарок 5-10 тысяч рублей и всего 1 % раскошелится на 10 тысяч рублей. Остальные 5 % пока ещё не определились с суммой.

«При этом сами мужчины в первую очередь хотели бы получить в подарок гаджет (25 %), автомобиль (24 %), часы (22 %), товары для спорта (21 %). Дезодорант и т. п., а также подарочный сертификат нужны 15 %, а носкам и нижнему белью обрадуются 7 %», – отметили эксперты.

Напомним, в феврале Роскачество составило рейтинг лучших фирм-производителей подарков к 23 февраля.

 

Теги: опросы праздники подарки

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

вчера 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

вчера 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

вчера 16:43 Хроника 0 Коммент.

Киркоров и Леонтьев подписали шлемы хоккеистам после выступления в Новосибирске

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

вчера 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

вчера 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

вчера 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

вчера 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
20.02.2019

Миссия выполнима

На выбор подарков к 23 февраля можно потратить всего 60 мин...

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
02.01.2019

Не сидеть дома в праздники

Долгие новогодние каникулы и несколько вар...

Читать далее
Image
25.12.2018

Вечеринка в стиле диджитал

Какие гаджеты пригодятся вам в новогоднюю ночь

Читать далее
Image
20.12.2018

Не тратьте ваши денежки

Новогодние подарки, которые могут испортить нас...

Читать далее
Image
20.12.2018

Мечты исполняются

Торговая сеть дарит своим покупателям подарки к Новому го...

Читать далее

Новости по теме

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества вчера 18:41 Роскачество составило рейтинг лучших фирм-производителей подарков к 23 февраля 20.02.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный