Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

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Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссииРубрика: общество
21.02.2019 20:28
фото с сайта pixabay.com
Для жителей Новосибирской области запустили сервис для обращений по вопросам работы новой системы обращения с ТКО.
Сегодня, 21 февраля, прошло совещание под председательством запреда регионального правительства Сергея Сёмки. На нём обсудили вопросы, касающиеся перехода на новую систему обращения с отходами. В том числе и запуск нового сервиса.
На сайте регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» при поддержке министерства ЖКХ запустили сервис «Личный кабинет». Там жители области могут задать вопросы о работе системы.
Также в скором времени через «Личный кабинет» можно будет и оплатить услуги без комиссии. Эту функцию пока ещё дорабатывают.
Напомним, в феврале школьница выложила на своей странице видео, где представила свою разработку: робота для уборки и сортировки мусора.
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