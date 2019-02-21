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Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

Рубрика: общество

21.02.2019 20:28

фото с сайта pixabay.com

Для жителей Новосибирской области запустили сервис для обращений по вопросам работы новой системы обращения с ТКО.

Сегодня, 21 февраля, прошло совещание под председательством запреда регионального правительства Сергея Сёмки. На нём обсудили вопросы, касающиеся перехода на новую систему обращения с отходами. В том числе и запуск нового сервиса.

На сайте регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» при поддержке министерства ЖКХ запустили сервис «Личный кабинет». Там жители области могут задать вопросы о работе системы.

Также в скором времени через «Личный кабинет» можно будет и оплатить услуги без комиссии. Эту функцию пока ещё дорабатывают.

Напомним, в феврале школьница выложила на своей странице видео, где представила свою разработку: робота для уборки и сортировки мусора.

Теги: услуги Правительство Новосибирской области мусор

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сегодня 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

сегодня 20:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

сегодня 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

сегодня 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

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