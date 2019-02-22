Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

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Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской областиРубрика: общество
22.02.2019 07:09
фото с сайта pixabay.com
Множество различных мер по программе «Старшее поколение» реализуют в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Демография».
Министр труда и соцразвития региона Ярослав Фролов рассказал о планах по увеличению продолжительности жизни и поддержки лиц старшего возраста.
«В Новосибирской области проживает более 698 тысяч человек старшего трудоспособного возраста, и мероприятия проекта «Старшее поколение» направлены именно на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Наши главные задачи – создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению здорового образа жизни», – отметил Ярослав Фролов.
Как заявил министр, для реализации данных задач определили целую линейку ключевых направлений. Например, вместе с минздравом решается задача по повышению доступности медицины.
В 2019 году за деньги из федерального бюджета купят 10 машин для дополнительных мобильных бригад. Они будут привозить пожилых людей из сельской местности в медицинские учреждения. Сейчас в области есть 33 таких бригады.
Также, по словам Ярослава Фролова, в области несколько лет работает такой вид медпомощи, как «стационар на дому». Её каждый год получает почти две тысяч маломобильных пожилых людей. В 2020 году в регионе планируют открыть два центра здоровья для взрослого населения.
Другая важная задача, отметил министр, — помочь пожилым людям научиться компьютерной и финансовой грамотности. Первому ежегодно обучается 250 жителей региона за счёт облбюджета. Более того, на данный момент внедряют новое направление работы, где людям предпенсионного возраста будут помогать услугами по профессиональному обучению и дополнительному образованию.
Напомним, в феврале депутаты предложили передавать пенсию по наследству.
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