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Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

Рубрика: проиcшествия

21.02.2019 16:43

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Родители учеников лицея уверены, окна в образовательном учреждении выгнулись из-за сильных перепадов температуры. 

В одном из кабинетов лицея № 185 в Октябрьском районе Новосибирска окна заметно деформировались. Произошедшее активно обсуждалось в соцсетях, родители связали эту ситуацию с резким перепадом температуры – от почти нулевой, до -40. 

Окна погнулись в кабинете биологии. Администрация школы приняла решение класс законсервировать. 

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что прокурор Новосибирска Денис Ференец организовал проверку сведений о деформации окон в лицее. В ходе оперативных мероприятий будет дана оценка мерам, которые мэрия Новосибирска принимает для обеспечения безопасности эксплуатации здания. 

Напомним, 21 ноября 2018 года в Купинском районе рухнула стена в сельской школе. Сегодня стало известно, что директора оштрафовали на три тысячи рублей.

Теги: школа морозы

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

сегодня 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

сегодня 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

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