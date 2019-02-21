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Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратурыРубрика: проиcшествия
21.02.2019 16:43
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Родители учеников лицея уверены, окна в образовательном учреждении выгнулись из-за сильных перепадов температуры.
В одном из кабинетов лицея № 185 в Октябрьском районе Новосибирска окна заметно деформировались. Произошедшее активно обсуждалось в соцсетях, родители связали эту ситуацию с резким перепадом температуры – от почти нулевой, до -40.
Окна погнулись в кабинете биологии. Администрация школы приняла решение класс законсервировать.
Сегодня, 21 февраля, стало известно, что прокурор Новосибирска Денис Ференец организовал проверку сведений о деформации окон в лицее. В ходе оперативных мероприятий будет дана оценка мерам, которые мэрия Новосибирска принимает для обеспечения безопасности эксплуатации здания.
Напомним, 21 ноября 2018 года в Купинском районе рухнула стена в сельской школе. Сегодня стало известно, что директора оштрафовали на три тысячи рублей.
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Лента новостей
В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка
Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества
Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске
Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры
В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену
В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки
В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу
В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах
В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника
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