Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Родители учеников лицея уверены, окна в образовательном учреждении выгнулись из-за сильных перепадов температуры.

В одном из кабинетов лицея № 185 в Октябрьском районе Новосибирска окна заметно деформировались. Произошедшее активно обсуждалось в соцсетях, родители связали эту ситуацию с резким перепадом температуры – от почти нулевой, до -40.

Окна погнулись в кабинете биологии. Администрация школы приняла решение класс законсервировать.

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что прокурор Новосибирска Денис Ференец организовал проверку сведений о деформации окон в лицее. В ходе оперативных мероприятий будет дана оценка мерам, которые мэрия Новосибирска принимает для обеспечения безопасности эксплуатации здания.

Напомним, 21 ноября 2018 года в Купинском районе рухнула стена в сельской школе. Сегодня стало известно, что директора оштрафовали на три тысячи рублей.