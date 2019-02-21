В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стена и часть перекрытия школы рухнули 21 ноября 2018 года; на ремонт администрация Купинского района потратила 1,7 миллиона рублей.

В Купинском районе Новосибирской области закончилась проверка по делу об обрушении части стены и перекрытия в школе села Чаинка, случившееся в ноябре 2018 года. Обрушение произошло в вечернее время, когда учеников уже не было в здании, однако школу пришлось закрыть и распределить детей по вспомогательным учреждениям – культурно-досуговым центрам и детским садам.

Карасукский межрайонный отдел следственного управления СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело, а прокуратура направила в школу специальную комиссию для проведения прокурорской проверки. Как выяснилось в результате проверки, с 25 октября по 21 ноября в здании школы проводился ремонт, а стена и перекрытие рухнули во время демонтажа деревянных окон.

«Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации", "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" школа обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за ними с целью сохранения их жизни и здоровья. По законодательству в общеобразовательной организации и пришкольном интернате не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся», – говорится на сайте прокуратуры.

Проверяющие пришли к выводу, что проведение ремонтных работ во время учебного года противоречит федеральному законодательству и является угрозой жизни и здоровью учащихся.

По инициативе прокурора директор школы, выдавший подрядчику разрешение на проведение ремонтных работ, был привлечён к дисциплинарной ответственности и оштрафован на 3 тысячи рублей.

В настоящий момент обвалившаяся часть школы отремонтирована. На устранение последствий обрушения администрация Купинского района потратила 1,7 млн рублей.

Несмотря на то, что прокурорская проверка окончена, уголовное дело по факту обрушения, возбуждённое СКР по Новосибирской области, остаётся открытым. Следователи устанавливают виновных непосредственно в обрушении, чтобы взыскать причинённый администрации района ущерб.

Напомним, ранее суд обязал Куйбышевскую Центральную районную больницу избавиться от плесени и трещин.