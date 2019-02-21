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Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

Рубрика: политика

21.02.2019 12:10

фото с сайта pixabay.com

Ранее Александр Красько был председателем Западно-Сибирского окружного военного суда.

Указом президента России Владимира Путина Александр Красько был назначен главой недавно созданного Кассационного военного суда.

В сентябре 2010 года Красько стал временно исполняющим обязанности председателя Западно-Сибирского окружного военного суда, а уже в 2011 занял пост председателя, на котором проработал до назначения на новую должность. 

На сайте Западно-Сибирского окружного военного суда указано, что Красько вступил в должность вчера, 20 февраля. Указ о назначении президент подписал 8 февраля.

Законопроект, предполагающий создание обособленных надрегиональных судов общей юрисдикции Госдума приняла 17 июля 2018 года в третьем чтении.

«Возникла объективная необходимость создания в РФ структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, в котором дело рассматривалось в первой инстанции», – сообщалось в сопроводительных документах к законопроекту.

Согласно этому закону, в Новосибирске появились Кассационный военный суд и Пятый апелляционный суд, в которых можно оспорить решения нижестоящих судов. 

Напомним, ранее указом президента в Новосибирске был назначен председатель Пятого апелляционного суда. 

 

Теги: президент суд Путин Владимир Военный суд Путин Указ президента Апелляционный суд

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