Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

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Путин назначил главу нового военного суда в НовосибирскеРубрика: политика
21.02.2019 12:10
фото с сайта pixabay.com
Ранее Александр Красько был председателем Западно-Сибирского окружного военного суда.
Указом президента России Владимира Путина Александр Красько был назначен главой недавно созданного Кассационного военного суда.
В сентябре 2010 года Красько стал временно исполняющим обязанности председателя Западно-Сибирского окружного военного суда, а уже в 2011 занял пост председателя, на котором проработал до назначения на новую должность.
На сайте Западно-Сибирского окружного военного суда указано, что Красько вступил в должность вчера, 20 февраля. Указ о назначении президент подписал 8 февраля.
Законопроект, предполагающий создание обособленных надрегиональных судов общей юрисдикции Госдума приняла 17 июля 2018 года в третьем чтении.
«Возникла объективная необходимость создания в РФ структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, в котором дело рассматривалось в первой инстанции», – сообщалось в сопроводительных документах к законопроекту.
Согласно этому закону, в Новосибирске появились Кассационный военный суд и Пятый апелляционный суд, в которых можно оспорить решения нижестоящих судов.
Напомним, ранее указом президента в Новосибирске был назначен председатель Пятого апелляционного суда.
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