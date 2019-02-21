Ректоры новосибирских вузов попали в рейтинг лучших в России

фото из группы НГУ «ВКОНТАКТЕ»

Исследователи назвали лучших «ректоров-администраторов» и «ректоров-учёных».

Руководители трёх новосибирских университетов вошли в рейтинг ведущих в стране. Исследовательский центр «Лаборатория Ольги Крыштановской» проанализировал достижения 274 ректоров крупнейших вузов России. Исследователи разделили руководителей на две группы – «ректоры-администраторы» и «ректоры-учёные».

Топ-10 «выдающихся учёных» возглавил ректор МИФИ Михаил Стриханов. На втором месте – Сергей Лукьянов, руководитель Медицинского университета имени Пирогова. Ректор НГУ Михаил Федорук занял третью строчку. Исследователи также отметили ректора НГТУ Анатолия Батаева – он на седьмой позиции. При составлении рейтинга эксперты анализировали количество опубликованных научных работ в российской системе РИНЦ и международной системе Scopus, а также индекс цитируемости Хирша без учёта самоцитирования.

В рейтинг, основывающийся на «административных» успехах, вошёл только один новосибирский ректор. Руководитель РАНХиГС Владимир Мау занял вторую строчку. Возглавил «административный» рейтинг ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Исследователи также проанализировали доходы ректорского корпуса. Диапазон официально задекларированных годовых доходов оказался широк – самый высокий показатель в 370 раз превышает самый низкий. Средний годовой доход ректора за 2017 год составил 6,8 миллиона рублей.

По оценкам экспертов, типичный российский ректор в 2019 году – это мужчина 59 лет, который всю жизнь проработал в вузе, доктор технических наук, профессор, член «Единой России».

Напомним, в августе НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира по трудоустройству выпускников.