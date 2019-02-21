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Ректоры новосибирских вузов попали в рейтинг лучших в России

Рубрика: общество

21.02.2019 11:14

фото из группы НГУ «ВКОНТАКТЕ»

Исследователи назвали лучших «ректоров-администраторов» и «ректоров-учёных».

Руководители трёх новосибирских университетов вошли в рейтинг ведущих в стране. Исследовательский центр «Лаборатория Ольги Крыштановской» проанализировал достижения 274 ректоров крупнейших вузов России. Исследователи разделили руководителей на две группы – «ректоры-администраторы» и «ректоры-учёные».

Топ-10 «выдающихся учёных» возглавил ректор МИФИ Михаил Стриханов. На втором месте – Сергей Лукьянов, руководитель Медицинского университета имени Пирогова. Ректор НГУ Михаил Федорук занял третью строчку. Исследователи также отметили ректора НГТУ Анатолия Батаева – он на седьмой позиции. При составлении рейтинга эксперты анализировали количество опубликованных научных работ в российской системе РИНЦ и международной системе Scopus, а также индекс цитируемости Хирша без учёта самоцитирования.

В рейтинг, основывающийся на «административных» успехах, вошёл только один новосибирский ректор. Руководитель РАНХиГС Владимир Мау занял вторую строчку. Возглавил «административный» рейтинг ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Исследователи также проанализировали доходы ректорского корпуса. Диапазон официально задекларированных годовых доходов оказался широк – самый высокий показатель в 370 раз превышает самый низкий. Средний годовой доход ректора за 2017 год составил 6,8 миллиона рублей.

По оценкам экспертов, типичный российский ректор в 2019 году – это мужчина 59 лет, который всю жизнь проработал в вузе, доктор технических наук, профессор, член «Единой России».

Напомним, в августе НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира по трудоустройству выпускников.

Теги: вузы НГУ рейтинг

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Предложить новость

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Власти Новосибирска решили снести деревянные дома в Затоне

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские школьники впервые посетят «Уроки цифры»

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям

сегодня 07:04 Авто 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» и потерял шансы на выход в плей-офф

вчера 22:09 Общество 0 Коммент.

Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

вчера 20:14 Общество 0 Коммент.

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы

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«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

вчера 18:01 Наука 0 Коммент.

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вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

вчера 16:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

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