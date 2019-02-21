Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

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Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника ОтечестваРубрика: общество
21.02.2019 18:41
фото из группы Госавтоинспекции НСО "Вконтакте"
В преддверии 23 февраля сотрудницы Госавтоинспекции проведут ежегодную акцию на главной площади Новосибирска.
Сотрудницы ГИБДД поздравят мужчин с Днём защитника Отечества. Акция пройдёт в Новосибирске 22 февраля на площади Ленина с 12 до 13 часов.
«Девушки-сотрудницы ГИБДД будут поздравлять новосибирцев с праздником, говорить напутственные слова и напоминать о соблюдении правил дорожного движения. Эту акцию проводят ежегодно накануне Дня защитника Отечества», – рассказал Сиб.фм инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков.
Он также отметил, что в праздничные дни в Новосибирске пройдёт операция «Нетрезвый водитель». Такая профилактическая мера должна повысить безопасность дорожного движения.
Напомним, ранее стало известно, каким будет праздничный салют в День защитника Отечества.
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