4 балла
-3
65.54 74.3
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

сегодня 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

сегодня 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

Рубрика: общество

21.02.2019 18:41

фото из группы Госавтоинспекции НСО "Вконтакте"

В преддверии 23 февраля сотрудницы Госавтоинспекции проведут ежегодную акцию на главной площади Новосибирска.

Сотрудницы ГИБДД поздравят мужчин с Днём защитника Отечества. Акция пройдёт в Новосибирске 22 февраля на площади Ленина с 12 до 13 часов.

«Девушки-сотрудницы ГИБДД будут поздравлять новосибирцев с праздником, говорить напутственные слова и напоминать о соблюдении правил дорожного движения. Эту акцию проводят ежегодно накануне Дня защитника Отечества», – рассказал Сиб.фм инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков. 

Он также отметил, что в праздничные дни в Новосибирске пройдёт операция «Нетрезвый водитель». Такая профилактическая мера должна повысить безопасность дорожного движения. 

Напомним, ранее стало известно, каким будет праздничный салют в День защитника Отечества.

Теги: праздники ГИБДД

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

сегодня 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

сегодня 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
02.01.2019

Не сидеть дома в праздники

Долгие новогодние каникулы и несколько вар...

Читать далее
Image
21.12.2018

От Крыши мира до седых волос

Пять небанальных вариантов Нового года

Читать далее
Image
20.12.2018

Не тратьте ваши денежки

Новогодние подарки, которые могут испортить нас...

Читать далее
Image
24.10.2018

Пережить 31-е

Тыквы, паутины, огоньки — декорации для самого страшного праздника в...

Читать далее
Image
02.08.2018

Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» ...

Читать далее

Новости по теме

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели сегодня 13:18 Роскачество составило рейтинг лучших фирм-производителей подарков к 23 февраля вчера 17:51 Любовь, СИЗО и оттепель — Итоги недели Сиб.фм 17.02.2019 Пьяный тракторист в Омской области насмерть сбил пешехода на трассе 15.02.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе