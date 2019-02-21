В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

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В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖДРубрика: проиcшествия
21.02.2019 12:31
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
На протяжении двух лет мужчина вымогал у своих подчинённых деньги, а в случае отказа – угрожал увольнением.
В Алтайском крае за взяточничество оштрафовали начальника Барнаульской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции ОАО «РЖД». Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
В течение последних двух лет начальник вымогал у своих подчинённых деньги. В случае отказа он начинал угрожать увольнением и дисциплинарной ответственностью. Таким образом, за 2017-2018 год мужчина «заработал» около 370 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным в пяти эпизодах получения взятки по статье пункта «б» части 5 статьи 290 и по пунктам «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ. Осуждённого оштрафовали на 3 миллиона 300 тысяч рублей, лишили права занимать руководящие должности на пять лет.
Напомним, в 2017 году экс-министра здравоохранения Забайкальского края задержали по подозрению во взятках.
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