В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

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На протяжении двух лет мужчина вымогал у своих подчинённых деньги, а в случае отказа – угрожал увольнением.

В Алтайском крае за взяточничество оштрафовали начальника Барнаульской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции ОАО «РЖД». Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

В течение последних двух лет начальник вымогал у своих подчинённых деньги. В случае отказа он начинал угрожать увольнением и дисциплинарной ответственностью. Таким образом, за 2017-2018 год мужчина «заработал» около 370 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в пяти эпизодах получения взятки по статье пункта «б» части 5 статьи 290 и по пунктам «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ. Осуждённого оштрафовали на 3 миллиона 300 тысяч рублей, лишили права занимать руководящие должности на пять лет.

Напомним, в 2017 году экс-министра здравоохранения Забайкальского края задержали по подозрению во взятках.