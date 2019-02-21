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В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

Рубрика: проиcшествия

21.02.2019 12:31

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

На протяжении двух лет мужчина вымогал у своих подчинённых деньги, а в случае отказа – угрожал увольнением. 

В Алтайском крае за взяточничество оштрафовали начальника Барнаульской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции ОАО «РЖД». Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

В течение последних двух лет начальник вымогал у своих подчинённых деньги. В случае отказа он начинал угрожать увольнением и дисциплинарной ответственностью. Таким образом, за 2017-2018 год мужчина «заработал» около 370 тысяч рублей. 

Суд признал мужчину виновным в пяти эпизодах получения взятки по статье пункта «б» части 5 статьи 290 и по пунктам «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ. Осуждённого оштрафовали на 3 миллиона 300 тысяч рублей, лишили права занимать руководящие должности на пять лет. 

Напомним, в 2017 году экс-министра здравоохранения Забайкальского края задержали по подозрению во взятках. 

Теги: суд РЖД взятка

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Лента новостей

Предложить новость

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Власти Новосибирска решили снести деревянные дома в Затоне

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские школьники впервые посетят «Уроки цифры»

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям

сегодня 07:04 Авто 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» и потерял шансы на выход в плей-офф

вчера 22:09 Общество 0 Коммент.

Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

вчера 20:14 Общество 0 Коммент.

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы

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вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

вчера 18:01 Наука 0 Коммент.

Роскачество составило рейтинг лучших фирм-производителей подарков к 23 февраля

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

вчера 16:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

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