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В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

Рубрика: бизнес

21.02.2019 19:51

скриншот с сервиса Google Maps

Мэрия планирует заключить концессию для развития муниципальной бани № 9.

Мэрия Новосибирска объявила открытый конкурс на заключение концессионного соглашения в отношении муниципального банного комплекса. Он состоит из двух зданий: одноэтажка на улице Клубная № 47, 2006-го года постройки, площадью в 327, 2 квадратных метра; и двухэтажное здание на улице Переездная № 63, 1957-го года постройки, площадь — 983, 3 «квадрата».

Комплекс передадут концессионеру на 26 лет. В пресс-службе мэрии также отметили, что обе бани связаны технологически между собой и уже оснащены мебелью и оборудованием, подходящими под санитарные требования.

Передачу муниципальных бань концессионерам мэрия реализует с 2011 года. Первым объектом была баня № 24 на улице Объединения, само соглашение там действует с 2013 года. В 2015 году договор заключили с московскими Сандунами и в 2018 году открылась их баня на улице Каменской. Известные же «Фёдоровские бани» должны будут открыть в этом году.

 

Совсем недавно, в августе 2018 года, по концессионному соглашению передали две здания ООО «Объединение 24». Это баня № 23 на улице Вересаева и баня № 25 на улице 25 лет Октября.

Напомним, в январе стало известно, что на ремонт новосибирского «Космоса» потратят более 70 миллионов рублей со счета концессионера.

 

Теги: Мэрия Новосибирска концессия

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сегодня 20:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

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