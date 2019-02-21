В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

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Мэрия планирует заключить концессию для развития муниципальной бани № 9.

Мэрия Новосибирска объявила открытый конкурс на заключение концессионного соглашения в отношении муниципального банного комплекса. Он состоит из двух зданий: одноэтажка на улице Клубная № 47, 2006-го года постройки, площадью в 327, 2 квадратных метра; и двухэтажное здание на улице Переездная № 63, 1957-го года постройки, площадь — 983, 3 «квадрата».

Комплекс передадут концессионеру на 26 лет. В пресс-службе мэрии также отметили, что обе бани связаны технологически между собой и уже оснащены мебелью и оборудованием, подходящими под санитарные требования.

Передачу муниципальных бань концессионерам мэрия реализует с 2011 года. Первым объектом была баня № 24 на улице Объединения, само соглашение там действует с 2013 года. В 2015 году договор заключили с московскими Сандунами и в 2018 году открылась их баня на улице Каменской. Известные же «Фёдоровские бани» должны будут открыть в этом году.

Совсем недавно, в августе 2018 года, по концессионному соглашению передали две здания ООО «Объединение 24». Это баня № 23 на улице Вересаева и баня № 25 на улице 25 лет Октября.

Напомним, в январе стало известно, что на ремонт новосибирского «Космоса» потратят более 70 миллионов рублей со счета концессионера.