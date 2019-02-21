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В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»Рубрика: бизнес, woman
21.02.2019 20:47
фото с сайта avito.ru
На сайте бесплатных объявлений, в разделе «готовый бизнес» появилось предложение о продажи необычного отеля.
На новосибирском «Авито» опубликовали объявление о продажи франшизы Hedonism Club, проекта, который представляет собой почасовые отели в стиле произведения «50 оттенков серого». Заявленная стоимость — 349 тысяч рублей.
Продавец отметил, что в отеле есть «специализированное оборудование для любовных развлечений», игровые зоны и БДСМ атрибутика. Само заведение же предназначено для воплощения тайных желаний и глубокое познание партнёра.
В объявлении также указано, что целевой аудиторией являются семейные пары и просто молодые люди в поисках развлечений.
«Наши миссия: укрепление браков, наши ценности: семейные отношения», — отметил автор объявления.
Напомним, в феврале пансионат для престарелых в Новосибирской области выставили на продажу за 15 миллионов рублей.
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