В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

фото с сайта avito.ru

На сайте бесплатных объявлений, в разделе «готовый бизнес» появилось предложение о продажи необычного отеля.

На новосибирском «Авито» опубликовали объявление о продажи франшизы Hedonism Club, проекта, который представляет собой почасовые отели в стиле произведения «50 оттенков серого». Заявленная стоимость — 349 тысяч рублей.

Продавец отметил, что в отеле есть «специализированное оборудование для любовных развлечений», игровые зоны и БДСМ атрибутика. Само заведение же предназначено для воплощения тайных желаний и глубокое познание партнёра.

В объявлении также указано, что целевой аудиторией являются семейные пары и просто молодые люди в поисках развлечений.

«Наши миссия: укрепление браков, наши ценности: семейные отношения», — отметил автор объявления.

Напомним, в феврале пансионат для престарелых в Новосибирской области выставили на продажу за 15 миллионов рублей.