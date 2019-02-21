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В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

Рубрика: бизнес, woman

21.02.2019 20:47

фото с сайта avito.ru

На сайте бесплатных объявлений, в разделе «готовый бизнес» появилось предложение о продажи необычного отеля.

На новосибирском «Авито» опубликовали объявление о продажи франшизы Hedonism Club, проекта, который представляет собой почасовые отели в стиле произведения «50 оттенков серого». Заявленная стоимость — 349 тысяч рублей.

Продавец отметил, что в отеле есть «специализированное оборудование для любовных развлечений», игровые зоны и БДСМ атрибутика. Само заведение же предназначено для воплощения тайных желаний и глубокое познание партнёра.

В объявлении также указано, что целевой аудиторией являются семейные пары и просто молодые люди в поисках развлечений.

«Наши миссия: укрепление браков, наши ценности: семейные отношения», — отметил автор объявления.

Напомним, в феврале пансионат для престарелых в Новосибирской области выставили на продажу за 15 миллионов рублей.

Теги: отдых бизнес секс

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

сегодня 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

сегодня 20:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

сегодня 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

сегодня 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

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