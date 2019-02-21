В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

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Теплоэнергетики, воспользовавшись потеплением, начали крупный ремонт труб.

Сегодня, 21 февраля, отключено от горячей воды 202 жилых дома 26 учебных заведений, шесть больниц и два вуза. Теплоэнергетики меняют дефектный участок трубопровода в Ленинском, Железнодорожном и Дзержинском районах Новосибирска. Об этом сообщают в группе СГК в социальной сети «ВКонтакте».

В школе № 57, детском саду 429 и гимназии № 4 также нет тепла. Жители улиц Блюхера, Ватутина и Карла Маркса к семи часам вечера уже получат тепло, остальным же придётся подождать до восьми часов и полуночи.

В список улиц, на которых проходят отключения, входят Железнодорожная, Омская, улица 1905 года, Бурлинская, Иркутская, Красноярская, Салтыкова-Щедрина, Дмитрия Шамшурина, Ленина, Вокзальная магистраль, Движенцев, Фрунзе, проспект Димитрова, Обдорская и другие.

Напомним, 18 февраля теплоэнергетики ремонтировали магистральную теплотрассу в Железнодорожном районе, повреждения которой обнаружились в аномальные холода.