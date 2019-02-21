Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

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Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в НовосибирскеРубрика: общество
21.02.2019 17:30
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Участники религиозного сообщества наотрез отказываются от использования любых вакцин.
В Новосибирске вспышка кори: на сегодняшний день уже заболело 39 человек, а многие из заражённых состоят в религиозном сообществе, которое отказывается от использования прививок. Об этом сообщили сегодня, 21 февраля, в пресс-службе ГУ Роспотребнадзора по Новосибирской области.
«Ситуация осложняется тем, что заболевшие эпидемиологически связаны между собой и находились в контакте. Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор и министерство здравоохранения приняло меры по локализации очагов заболевания – заболевших госпитализируют для предотвращения заражения здоровых людей. Проводится вакцинация от кори.
Главный государственный санитарный врач Новосибирской области постановил провести подчищающую вакцинацию в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска.
Напомним, в Новосибирске усилили борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ.
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