В Омске отец заставил собственного сына расстрелять его друзей

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В Омске отец заставил собственного сына расстрелять его друзейРубрика: проиcшествия
21.02.2019 14:51
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В суде мужчина пытался пытался переложить ответственность на своего старшего сына, чтобы избежать наказания.
В Омске сын и отец убили четверых друзей. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в СУ СК РФ по Омской области.
Два года назад Константин Попов позвал своих друзей на шашлыки, чтобы забыть старые обиды. Компания решила встретиться на ипподроме в посёлке Павлоградка. Там мужчина заставил своего ещё тогда 17-летнего сына расстрелять двоих гостей из ружья, а сам несколько раз ударил их ножом. Четвёртого потерпевшего они убили во сне.
Все четыре тела они положили в автомобиль, увезли в лес и спрятали, закидав листьями. Машину преступники отогнали подальше и ушли. Отцу помогали его младший сын, которому было 13 лет, и знакомые старшего сына. Попов угрожал детям убийством, если те что-нибудь расскажут.
На следующий день один из жителей посёлка увидел машину, позже нашли и тела погибших. Всех подозреваемых задержали. В суде отец отрицал свою вину и пытался обвинить во всём своего сына.
В итоге Попову назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы, а его сыну – 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Напомним, в феврале в Кузбассе отец посадил на цепь собственного сына и издевался над ним.
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