В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

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В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высоткиРубрика: проиcшествия
21.02.2019 15:08
ФОТО «АСТ-54»
Специалистам МЧС пришлось использовать лестницу для спасения женщины с балкона охваченной огнём квартиры.
Сегодня утром, 21 февраля, в доме № 92/1 на улице Державина, загорелись вещи в квартире на третьем этаже. Женщина оказалась в огненной ловушке на балконе, пожарным пришлось использовать трёхколенную лестницу для её спасения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ближе к 10 утра спасателям сообщили, что в центральном районе горит квартира в 14-этажном доме. Сотрудники МЧС добрались до места происшествия за шесть минут. В тушении пожара участвовало 28 человек и 8 машин. В момент спасения женщины с балкона квартиры, где начался пожар, из задымлённого подъезда вывели шесть человек, среди них двое детей.
В социальных сетях пишут, что у пожарных в момент работы сорвался гидрант и ближайшие улицы подтопило водой. Пострадавших нет, причина возгорания выясняется.
Напомним, спасатели смогли предотвратить взрыв в пятиэтажном доме Новосибирска.
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