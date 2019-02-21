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В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

Рубрика: проиcшествия

21.02.2019 15:08

ФОТО «АСТ-54»

Специалистам МЧС пришлось использовать лестницу для спасения женщины с балкона охваченной огнём квартиры.

Сегодня утром, 21 февраля, в доме № 92/1 на улице Державина, загорелись вещи в квартире на третьем этаже. Женщина оказалась в огненной ловушке на балконе, пожарным пришлось использовать трёхколенную лестницу для её спасения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ближе к 10 утра спасателям сообщили, что в центральном районе горит квартира в 14-этажном доме. Сотрудники МЧС добрались до места происшествия за шесть минут. В тушении пожара участвовало 28 человек и 8 машин. В момент спасения женщины с балкона квартиры, где начался пожар, из задымлённого подъезда вывели шесть человек, среди них двое детей.

В социальных сетях пишут, что у пожарных в момент работы сорвался гидрант и ближайшие улицы подтопило водой. Пострадавших нет, причина возгорания выясняется.

Напомним, спасатели смогли предотвратить взрыв в пятиэтажном доме Новосибирска.

 

Теги: пожар МЧС

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В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

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сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

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сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

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