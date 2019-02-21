В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты

фото предоставлено Сибирским патриотическим центром

Зрители смогут увидеть самое настоящее сражение времён Великой Отечественной войны и отведать солдатской каши из котелка.

В День защитника Отечества в новосибирском парке культуры и отдыха «Заельцовский» состоится военно-историческая реконструкция «Прорыв 1944 года. Синявинские высоты».

Значимость этого события для истории нашей страны сложно переоценить. Боевые действия в районе Синявино начались еще в 1941 году. Несколько раз армия предпринимала попытки освобождения Синявинских высот, но это удалось лишь три года спустя, зимой 1944 года.

В эту субботу в Заельцовском парке состоится военно-историческая реконструкция, посвящённая 75-летию полного освобождения Ленинграда «Прорыв 1944 года. Синявинские высоты».

«Участники реконструкции тщательно проработали этот эпизод. Все будут в военной форме тех лет. Зрители услышат пулемётные и автоматные очереди, выстрелы винтовок и крики солдат как на русском, так и на немецком языках», – рассказали Сиб.фм в Сибирском патриотическом центре.

После сражения группы участников, а это военно-патриотические организации со всего Сибирского Федерального округа, расскажут об истории сражения. Кроме того, у зрителей будет возможность подержать в руках оружие военных лет и осмотреть технику Великой Отечественной – пушки, миномёты, броневики, и попробовать настоящую солдатскую кашу. Мероприятие начнётся в 14:00 в ПКиО «Заельцовский».

Напомним, в январе 2019 года в Новосибирске встречали эшелон с танками Т-34 – символами Победы в Великой Отечественной войне, которые до последнего времени стояли на вооружении армии Лаоса.