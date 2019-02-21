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Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

Рубрика: наука

21.02.2019 13:41

фото с онлайн-спутника SOHO

Вспышки образуются из-за того, что в один из критических моментов образуется магнитная петля, которая рвётся и высвобождает энергию. 

Утром 20 февраля на Солнце произошла вспышка, которую зафиксировали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. 

«Если постараться просто охарактеризовать солнечные вспышки – то их можно сравнить с всполохами на костре. Солнце в первом приближении можно назвать большим круглым костром, подвешенным в космосе, внутри которого происходят разные сложные процессы», – объяснила заведующая обсерваторией НГУ Альфия Нестеренко.

В определённый момент времени все эти процессы проходят такой этап, при котором магнитная энергия достигает максимума в каком-то локальном месте солнечной короны.

В этом месте электроны и протоны очень сильно ускоряются и образуют так называемую магнитную петлю, которая в определённый момент при определённых условиях рвётся и получается выброс энергии – вспышка.

«Вспышки на Солнце влияют практически на всё. Отчасти мы защищены магнитным полем Земли. Луна частично отражает этот огромный поток заряженных частиц, который несёт к Земле эта солнечная вспышка. Но всё же эти частицы проходят сквозь этот барьер, сквозь атмосферу Земли и влияют на всё – на линии электропередач, любую технику, любую материю, в составе которой есть проводящие элементы. В том числе и мы, люди, несём в себе проводящую жидкость – кровь, в составе которой гемоглобин, содержащий железо. Так что увеличивающаяся солнечная активность и вспышки – это неплохо. Возможно, следующее сибирское лето будет несколько теплее, чем прошлое», – говорит Нестеренко.

Напомним, несколько дней назад новосибирцы могли увидеть в небе самую большую Луну. 

Теги: НГУ вспышка Солнце

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