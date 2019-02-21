Женщина продавала опасные для здоровья БАДы в фитнес-клубе Новосибирска

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Сибирячка уже не в первый раз покупала контрабанду, которую потом предлагала купить всем своим знакомым.

В одном из Новосибирских фитнес-клубов продавали вещества, опасные для здоровья. Сегодня, 21 февраля, об этом сообщили в Сибирской оперативной таможне.

35-летняя жительница города заказывала специальные таблетки для похудения в интернете. Она продавала их не только посетителям фитнес-клуба, но и всем своим знакомым и друзьям. Сотрудники таможни нашли у неё 600 граммов контрабандного продукта. В «таблетках» эксперты обнаружили опасное вещество – сибутрамин.

«Оно запрещено к свободному обороту в России и, как правило, обнаруживается в препаратах для похудения. У него много противопоказаний и много побочных действий. Употребление сибутрамина чревато привыканием, бессонницей, чувством тревожности, мигренями, заболеваниями дыхательных путей, поражением центральной нервной системы, серьёзными нарушениями сердечно-сосудистой системы », – говорит пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ева Глушек.

Сибирячка заказывала вещество из-за границы не в первый раз и прекрасно знала о том, что оно небезопасно для здоровья. Однако своим покупателям она об этом не говорила.

В декабре 2018 года Сибирская оперативная таможня уже пресекла аналогичное преступление, совершённое сибирячкой, было изъято 600 граммов запрещенных веществ.

В отношении женщины возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Ей грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее российских чиновников предложили проверять на наркотики по примеру Запада.