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Женщина продавала опасные для здоровья БАДы в фитнес-клубе Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

21.02.2019 17:59

фото сайта pixabay.com

Сибирячка уже не в первый раз покупала контрабанду, которую потом предлагала купить всем своим знакомым. 

В одном из Новосибирских фитнес-клубов продавали вещества, опасные для здоровья. Сегодня, 21 февраля, об этом сообщили в Сибирской оперативной таможне. 

35-летняя жительница города заказывала специальные таблетки для похудения в интернете. Она продавала их не только посетителям фитнес-клуба, но и всем своим знакомым и друзьям. Сотрудники таможни нашли у неё 600 граммов контрабандного продукта. В «таблетках» эксперты обнаружили опасное вещество – сибутрамин. 

«Оно запрещено к свободному обороту в России и, как правило, обнаруживается в препаратах для похудения. У него много противопоказаний и много побочных действий. Употребление сибутрамина чревато привыканием, бессонницей, чувством тревожности, мигренями, заболеваниями дыхательных путей, поражением центральной нервной системы, серьёзными нарушениями сердечно-сосудистой системы », – говорит пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ева Глушек. 

Сибирячка заказывала вещество из-за границы не в первый раз и прекрасно знала о том, что оно небезопасно для здоровья. Однако своим покупателям она об этом не говорила. 

В декабре 2018 года Сибирская оперативная таможня уже пресекла аналогичное преступление, совершённое сибирячкой, было изъято 600 граммов запрещенных веществ.

В отношении женщины возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Ей грозит от семи до десяти лет лишения свободы. 

Напомним, ранее российских чиновников предложили проверять на наркотики по примеру Запада.

Теги: контрабанда Сибирская оперативная таможня фитнес-клуб

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

сегодня 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

сегодня 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

сегодня 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

сегодня 18:41 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

сегодня 16:43 Хроника 0 Коммент.

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Кукольные театры со всего мира соберутся в Новосибирске

сегодня 15:39 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал три медали на международных соревнованиях

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Вспышки на Солнце предвещают новосибирцам тёплое лето

сегодня 13:41 Наука 0 Коммент.

ГИБДД предупредила водителей об опасности приближающейся к Новосибирской области метели

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске

сегодня 12:10 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника

сегодня 11:50 Культура 0 Коммент.

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