В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

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Ли Дугаткин изучил, как приручали лис в Советском союзе; он рассказал историю эмоциональной привязанности дикого животного и человека.

Американский эколог-бихевиорист Ли Дугаткин в 2019 году выпустил книгу под названием «Как приручить лису». Его соавтором и одним из главных героев книги стала помощница новосибирского разводчика Дмитрия Беляева – российский генетик Людмила Трут. Она впервые рассказала зарубежным учёным об эксперименте с приручением лис на странице журнала American Scientist.

«После этого мне писали как учёные, так и люди других профессий, студенты. Такая реакция вдохновила меня и мы с Ли Дугаткином взялись за написание книги», – рассказала пресс-службе СО РАН Людмила Трут.

В книге учёные полностью описали весь процесс от разведения лис в лабораторных условиях до практически полного одомашнивания. Людмила Трут в книге рассказала историю о том, как она приютила одну из лис, которых разводил Дмитрий Беляев, и пыталась наладить с ней контакт. Через неделю круглосуточного пребывания рядом с девушкой лиса начала выказывать ей свое расположение, а её поведение стало похоже на собачье.

Сейчас книгу можно купить только на английском языке на сайте издательства. В планах авторов есть выпуск русского перевода.

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