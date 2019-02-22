В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

6 баллов
-8
65.51 74.33
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

сегодня 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

Рубрика: общество

22.02.2019 16:11

Фото с сайта pixabay.com

Ли Дугаткин изучил, как приручали лис в Советском союзе; он рассказал историю эмоциональной привязанности дикого животного и человека.

Американский эколог-бихевиорист Ли Дугаткин в 2019 году выпустил книгу под названием «Как приручить лису». Его соавтором и одним из главных героев книги стала помощница новосибирского разводчика Дмитрия Беляева – российский генетик Людмила Трут. Она впервые рассказала зарубежным учёным об эксперименте с приручением лис на странице журнала American Scientist.

«После этого мне писали как учёные, так и люди других профессий, студенты. Такая реакция вдохновила меня и мы с Ли Дугаткином взялись за написание книги», – рассказала пресс-службе СО РАН Людмила Трут.

В книге учёные полностью описали весь процесс от разведения лис в лабораторных условиях до практически полного одомашнивания. Людмила Трут в книге рассказала историю о том, как она приютила одну из лис, которых разводил Дмитрий Беляев, и пыталась наладить с ней контакт. Через неделю круглосуточного пребывания рядом с девушкой лиса начала выказывать ей свое расположение, а её поведение стало похоже на собачье.

Сейчас книгу можно купить только на английском языке на сайте издательства. В планах авторов есть выпуск русского перевода. 

Напомним, 19 февраля 2019 года Герда родила двух белых медвежат в новосибирском зоопарке

Теги: животные литература учёные

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

сегодня 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
29.12.2017

Ы* — Ытоги

Как выглядит алфавит главных событий 2017 года

Читать далее
Image
31.10.2017

Только чёрному коту и Хеллоуин

Чем и кем обусловлен повышенный сп...

Читать далее
Image
08.12.2016

Заповедное братство

Как алтайские заповедники умудряются охранять природу...

Читать далее

Новости по теме

Звёзды Востока: где сейчас белые медвежата из Новосибирского зоопарка 20.02.2019 Томские учёные создали лазерный сканер для поиска взрывчатки на одежде 18.02.2019 Новосибирские учёные помогают искать воду в сёлах 13.02.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный