Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

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22.02.2019 09:49
Фото с сайта pixabay.com
В столицу Сибири снова идёт потепление; в выходные температура поднимется.
По данным синоптиков сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие три дня в Новосибирске температура будет подниматься.
Сегодня, 22 февраля, температура воздуха будет от -7 до -12 градусов, облачно и без осадков. В субботу, 23 января, ожидается потепление: столбик термометра поднимется до -4. Временами будет солнечно. В воскресенье, 24 февраля, синоптики обещают до -3 градусов, с осадками в виде снега.
По прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, ситуация выглядит немного иначе. Синоптики предсказывают, что температура воздуха все три дня будет одинаковой. Сегодня днём температура ожидается до -4, она продержится на этой отметке до понедельника, 25 февраля. В начале следующей недели обещают похолодание до -6 градусов.
Напомним, 22 февраля 2019 года новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля.
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