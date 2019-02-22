Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

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В столицу Сибири снова идёт потепление; в выходные температура поднимется.

По данным синоптиков сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие три дня в Новосибирске температура будет подниматься.

Сегодня, 22 февраля, температура воздуха будет от -7 до -12 градусов, облачно и без осадков. В субботу, 23 января, ожидается потепление: столбик термометра поднимется до -4. Временами будет солнечно. В воскресенье, 24 февраля, синоптики обещают до -3 градусов, с осадками в виде снега.

По прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, ситуация выглядит немного иначе. Синоптики предсказывают, что температура воздуха все три дня будет одинаковой. Сегодня днём температура ожидается до -4, она продержится на этой отметке до понедельника, 25 февраля. В начале следующей недели обещают похолодание до -6 градусов.

Напомним, 22 февраля 2019 года новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля.