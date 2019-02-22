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Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

Рубрика: общество

22.02.2019 09:49

Фото с сайта pixabay.com

В столицу Сибири снова идёт потепление; в выходные температура поднимется.

По данным синоптиков сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие три дня в Новосибирске температура будет подниматься.

Сегодня, 22 февраля, температура воздуха будет от -7 до -12 градусов, облачно и без осадков. В субботу, 23 января, ожидается потепление: столбик термометра поднимется до -4. Временами будет солнечно. В воскресенье, 24 февраля, синоптики обещают до -3 градусов, с осадками в виде снега. 

По прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, ситуация выглядит немного иначе. Синоптики предсказывают, что температура воздуха все три дня будет одинаковой. Сегодня днём температура ожидается до -4, она продержится на этой отметке до понедельника, 25 февраля. В начале следующей недели обещают похолодание до -6 градусов.

Напомним, 22 февраля 2019 года новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля.

Теги: погода Гидрометцентр

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Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

вчера 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

вчера 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

Женщина продавала опасные для здоровья БАДы в фитнес-клубе Новосибирска

вчера 17:59 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский 2ГИС вошёл в первую десятку самых дорогих российских онлайн-компаний

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Инженеры НГТУ разработали двигатель для поезда по поиску алмазов

вчера 17:15 Наука 0 Коммент.

Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры

вчера 16:43 Хроника 0 Коммент.

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