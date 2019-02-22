Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

Фото с сайта министерства здравоохранения Новосибирской области

Подросток с особенностями развития попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии; врачи сделали всё возможное, чтобы спасти ребёнка.

Мать 15-летней девочки Марии с особенностями развития обратилась в новосибирскую клиническую больницу № 25 в начале января и сообщила, что у её дочери начались проблемы с дыханием.

Девочка страдает ДЦП с самого рождения. В больницу её привезли в тяжёлом состоянии. После обследования была диагностирована тяжёлая двусторонняя пневмония. Марию сразу госпитализировали в отделение реанимации.

«Благодаря проводимой интенсивной терапии состояние девочки улучшилось. Хоть и медленно, но стала появляться положительная динамика. Вскоре Мария была переведена на самостоятельное дыхание. Через несколько недель девочку перевели в профильное терапевтическое отделение больницы», – пояснили на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

Специалисты добавили, что сейчас девочка уже дома. Контрольный снимок показал, что лёгкие чистые, а состояние стабилизировалось.

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