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Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

Рубрика: общество

22.02.2019 12:05

Фото с сайта министерства здравоохранения Новосибирской области

Подросток с особенностями развития попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии; врачи сделали всё возможное, чтобы спасти ребёнка. 

Мать 15-летней девочки Марии с особенностями развития обратилась в новосибирскую клиническую больницу № 25 в начале января и сообщила, что у её дочери начались проблемы с дыханием. 

Девочка страдает ДЦП с самого рождения. В больницу её привезли в тяжёлом состоянии. После обследования была диагностирована тяжёлая двусторонняя пневмония. Марию сразу госпитализировали в отделение реанимации. 

«Благодаря проводимой интенсивной терапии состояние девочки улучшилось. Хоть и медленно, но стала появляться положительная динамика. Вскоре Мария была переведена на самостоятельное дыхание. Через несколько недель девочку перевели в профильное терапевтическое отделение больницы», – пояснили на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области. 

Специалисты добавили, что сейчас девочка уже дома. Контрольный снимок показал, что лёгкие чистые, а состояние стабилизировалось.

Напомним, 11 февраля 2019 года болотнинских соцработников обвинили в халатности из-за смерти ребёнка от туберкулёза.

Теги: медицина дети лечение дцп

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Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут концессионера для банного комплекса около зоопарка

вчера 19:51 Бизнес 0 Коммент.

Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza

вчера 18:46 Бизнес 0 Коммент.

Сотрудницы ГИБДД поздравят новосибирцев с Днём защитника Отечества

вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

Женщина продавала опасные для здоровья БАДы в фитнес-клубе Новосибирска

вчера 17:59 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Отказ от прививок в религиозной секте привёл к вспышке кори в Новосибирске

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Инженеры НГТУ разработали двигатель для поезда по поиску алмазов

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