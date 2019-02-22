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В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

Рубрика: проиcшествия

22.02.2019 15:21

Фото с сайта pixabay.com

Прошло первое слушание по делу о распространении тайных данных компании МТС; через три дня обвиняемым может быть вынесен приговор.

Начался суд по делу бывших сотрудников компании МТС. Об этом сообщили сегодня, 22 февраля, на сайте Дзержинского районного суда.

Обвиняемые 18 июля 2018 года отправили на личную почту бывшего сотрудника компании имена, фамилии, отчества, номера телефонов и адреса боле чем 500 тысяч абонентов. Как сообщается на сайте суда, подсудимые знали о том, что данные, которые они распространяют, являются коммерческой тайной.

«С какой целью они хотели передать информацию, неизвестно», – пояснили в пресс-службе Дзержинского районного суда. 

Последнее слово подсудимые смогут сказать на слушании 25 февраля, после чего мужчинам будет вынесен приговор. 

Напомним, 13 февраля 2018 года был осуждён новосибирец, который пытался нажиться на барнаульском бизнесмене.

Теги: кражи преступность суд

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сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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