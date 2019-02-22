Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

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В Новосибирской области принимают ряд мер по борьбе с заболеваемостью кори.

Региональный минздрав взял под строгий контроль ситуацию с заболеваемостью корью в области. На данный момент проходит иммунизация населения, ведутся работы по выявлению новых больных и их госпитализации, а также создан резерв вакцины.

Специалисты отмечают, что заболеваемость корью не носит массовый характер, а возникла только в узкой группе людей.

«В регионе хорошая прослойка вакцинированных против кори — их число приближается к 90 %. Сейчас проводится подчищающая иммунизация и другая необходимая работа для прекращения распространения вируса. В медицинских учреждениях Новосибирской области есть достаточное количество вакцин», – заявила главный инфекционист области Лариса Позднякова.

На данный момент в области зафиксировали 40 случаев заболевания корью, больше всего заразившихся в Дзержинском и Октябрьском районах города. В медучреждениях находятся девять детей и пятеро взрослых, 13 школ закрыли на карантин.

Напомним, 21 февраля стало известно, что к вспышке кори в Новосибирске привёл отказ от прививок в религиозной секте.