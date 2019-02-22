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Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

Рубрика: общество

22.02.2019 12:33

фото Юлии Елизаровой

Сегодня в Новосибирске избирают меру пресечения для фигурантов громкого дела о коррупции в одном из крупнейших медицинских центров России.

13:56 В 13:30 журналистов обещали пригласить на оглашение решения об избрании меры пресечения для заместителя директора клиники им. Мешалкина Евгения Покушалова. Пока все остаются в холодном коридоре. 

Как удалось выяснить Сиб.фм, что, как минимум, двое из задержанных вместе с топ-менеджером клиники Евгений Первушин и Александр Сорокин уже попадали в поле зрения надзорных органов. Все они причастны к группе «Клатона», которая является крупнейшим поставщиком медицинских изделий для нужд НМИЦ им. Мешалкина. 

На сайте rusprofile.ru указано, что Первушин и Сорокин являются учредителями ООО «Клатона» и ООО «Фаворит», которые фигурировали в прошлогоднем деле федеральной антимонопольной службы. 

Еще один задержанный — Андрей Третьяков возглавляет НКП «Кремний» и занимается производством электро- и радиоэлементов, а также элетровакуумных приборов.

13:27 Журналистов обещают запустить в зал суда в 13:30.

13:19 Решение об избрании меры пресечения Евгению Покушалову ещё не принято. В зале судебных заседаний он находится уже более двух часов. Всё это время журналисты, а также врачи и пациенты ждут в коридоре и на улице. 

Клиника имени Мешалкина уже не первый раз оказывается в центре крупного скандала. Напомню, в прошлом году УФАС по Новосибирской области признало Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина виновным в заключении антиконкурентного соглашения с ООО «Фаворит», входящим в группу «Клатона» – крупнейшего поставщика медицинских изделий. 

Тогда УФАС вскрыла переписку между клиникой и поставщиками медизделий. Это расценили как создание преимущественных условий дистрибьютору.

12:44 Задержание Евгения Покушалова широко обсуждают на одном из форумов Новосибирского академгородка. Одни пользователи склонны к тому, что в медицинском центре давно пора навести порядок, другие, как и директор НМИЦ имени Мешалкина Александр Караськов, называют все произошедшее «беспределом».

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11:59 Сегодня стало известно, что проект развития инфраструктуры Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина вошёл в национальный проект «Здравоохранение». Он предполагает сочетание научно-исследовательской и производственной базы в рамках единого комплекса. Речь идёт о создании 500 новых рабочих мест и увеличении дохода учреждения более чем на 300 миллионов рублей ежегодно.

11:20 Более 500 подписей уже собрала петиция, созданная коллегами и пациентами топ-менеджера клиники Мешалкина Евгения Покушалова. 

Обращение за подписью Maxim Didenko было опубликовано в социальной сети «Фейсбук». 

В нём автор сообщает, что коллеги и пациенты «...потрясены недавними событиями. Евгений Покушалов – один из самых ярких врачей и учёных нашего времени. Его заслуги признаны не только у нас в стране, но и по всему миру», – конец цитаты. Maxim Didenko призывает всех, кому небезразлична судьба профессора Покушалова, прийти сегодня к зданию суда. 

10:50 В эти минуты в суде Центрального района Новосибирска выносят решение об избрании меры пресечения для заместителя директора клиники Евгения Покушалова. 

Судья Алла Веселых не допустила в зал заседаний врачей и пациентов, которые пришли поддержать арестованного Евгения Покушалова. Всех попросили удалиться. На рассмотрение дела не пустили и журналистов. Открыть им двери пообещали только на вынесение решения. 

Топ-менеджера клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова задержали 20 февраля после обысков ФСБ. В отношении доктора с мировым именем возбуждено уголовное дело о хищении более 1 миллиарда 300 миллионов рублей и отмывании денег.

Теги: клиника Мешалкина суд мошенничество

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online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

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вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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