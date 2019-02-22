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Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

Рубрика: экономика

22.02.2019 19:21

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области потратят в 2019 году 139 миллиардов рублей на реализацию послания президента России Владимира Путина.

Председатель регионального правительства, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко рассказал о главных направлениях, куда потратят основной процент бюджета, а также о результатах его исполнения за 2018 год. По его словам, традиционно, большая часть расходов пойдёт на развитие социальных задач и составит 75 % от бюджета. В частности, особенное внимание удалят поддержке многодетных семей, развитию инфраструктуры и сфере экологии.

«Весомая доля расходов бюджета Новосибирской области так или иначе соотносится с решением социальных задач, в том числе строительством школ и спортивных объектов, и развитием социальной инфраструктуры в целом. Это все те направления, которые способствуют повышению качества жизни и удовлетворённости жизнью наших граждан», – сообщил Виталий Голубенко.

Также министр отметил, что с начала этого года собственные доходы регионального бюджета начали существенно расти. Это связано с темпами социально-экономического развития области, ростом ВРП и привлечением инвестиций. Благодаря этому, в сравнении с 2018 годом, приоритетные расходы выросли на 9 млрд рублей. Всего доходы бюджета составят более 154 млрд рублей при расходах в 160 млрд рублей.

Виталий Голубенко добавил, что в этом году больше внимание уделят усвоению господдержки научной сферы и созданию «внедренческого лифта» научных разработок.

Напомним, в феврале правительство Новосибирской области наметило новые планы по развитию активного долголетия жителей региона.

Теги: бюджет Правительство Новосибирской области деньги

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сегодня 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

сегодня 19:21 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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