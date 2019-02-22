Хоккейная «Сибирь» сразится сегодня с омским «Авангардом» в выездном матче

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Хоккейная «Сибирь» сразится сегодня с омским «Авангардом» в выездном матчеРубрика: общество
22.02.2019 14:21
фото из группы ХК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте»
Встречу новосибирских хоккеистов с коллегами из Омска болельщики рассматривают как «сибирское» дерби.
Сегодня, 22 февраля, в 23:30 в Омске на льду МСК «Арена Омск» начнётся встреча двух давних соперников: «Сибири» и «Авангарда».
Несмотря на то, что новосибирская команда не попала в плей-офф, болельщики пристально следят за противостоянием новосибирской и омской команд. Сегодняшняя встреча будет четвёртой. В предыдущих играх верх дважды одерживали омичи и один раз – новосибирцы.
Основным вратарём омского «Авангарда» является Игорь Бобков.
«Воспитанник сургутского "Олимпийца" за 48 матчей отразил 91,5 % бросков при средних 1,98 пропущенной шайбы за матч. Более того, Бобков сумел по ходу регулярного чемпионата одержать восемь побед, не пропустив при этом ни одной шайбы», – так представляют голкипера на сайте ХК «Сибирь».
В общей сложности «Сибирь» и «Авангард» провели в КХЛ 45 игр. Победив в 10 матчах, «Сибирь» забила 85 шайб, «Авангард» выиграл 17 раз со 111 голами.
Напомним, 20 февраля «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга и потеряла шансы на выход в плей-офф.
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