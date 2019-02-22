Кемеровчанка убила мужчину и спрятала его тело на балконе чужой квартиры

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Кемеровчанка убила мужчину и спрятала его тело на балконе чужой квартирыРубрика: проиcшествия
22.02.2019 19:49
фото с сайта pixabay.com
В Кузбассе женщина убила своего собутыльника с инвалидностью; обвиняемая утверждает, что он к ней приставал.
Следственный комитет по Кемеровской области предъявил обвинение 41-летней жительнице Кировского района по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступление было совершено 27 января. Тогда обвиняемая пришла в гости к своей родственнице.
Женщина предложила хозяйке дома выпить алкоголь, но она отказалась. Тогда гостья позвала соседа, 53-летнего инвалида, и он согласился. Но во время распития алкоголя они поругались и женщина несколько раз ударила ножом собутыльника.
«Следователям женщина пояснила, что уснула во время застолья, а мужчина якобы этим воспользовался и хотел вступить с ней в близкие отношения. Разозлившись, она сходила на кухню за ножом, при этом надела на руки пакеты, чтобы не измазаться кровью», – сообщили в следкоме.
От полученных травм мужчина скончался. После обвиняемая перетащила тело на балкон, выбросила кровавые вещи и нож в мусоропровод и скрылась с места преступления.
Однако квартира, в которой жил убитый, принадлежала не ему – потерпевший снимал жильё. На следующий день пришёл её хозяин, потому что был день оплаты аренды, а на связь никто не выходил. Зная, что мужчина не может самостоятельно передвигаться, арендодатель забеспокоился, когда никто не открыл дверь и вызвал полицию.
Прибыв на место, полицейские нашли тело потерпевшего на балконе. В скором времени задержали и подозреваемую. Женщина сотрудничает со следствием, но вину признаёт лишь частично. Она настаивает на том, что мужчина, несмотря на инвалидность, мог причинить ей вред. Обвиняемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В ведомстве также отметили, что женщина освободилась из заключения в декабре 2018 года за нанесение тяжкого вреда здоровью сожителю.
Напомним, в феврале новосибирец восемь раз воткнул нож в спину соперника своего друга.
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