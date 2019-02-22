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Кемеровчанка убила мужчину и спрятала его тело на балконе чужой квартиры

Рубрика: проиcшествия

22.02.2019 19:49

фото с сайта pixabay.com

В Кузбассе женщина убила своего собутыльника с инвалидностью; обвиняемая утверждает, что он к ней приставал.

Следственный комитет по Кемеровской области предъявил обвинение 41-летней жительнице Кировского района по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступление было совершено 27 января. Тогда обвиняемая пришла в гости к своей родственнице.

Женщина предложила хозяйке дома выпить алкоголь, но она отказалась. Тогда гостья позвала соседа, 53-летнего инвалида, и он согласился. Но во время распития алкоголя они поругались и женщина несколько раз ударила ножом собутыльника.

«Следователям женщина пояснила, что уснула во время застолья, а мужчина якобы этим воспользовался и хотел вступить с ней в близкие отношения. Разозлившись, она сходила на кухню за ножом, при этом надела на руки пакеты, чтобы не измазаться кровью», – сообщили в следкоме.

От полученных травм мужчина скончался. После обвиняемая перетащила тело на балкон, выбросила кровавые вещи и нож в мусоропровод и скрылась с места преступления.

Однако квартира, в которой жил убитый, принадлежала не ему – потерпевший снимал жильё. На следующий день пришёл её хозяин, потому что был день оплаты аренды, а на связь никто не выходил. Зная, что мужчина не может самостоятельно передвигаться, арендодатель забеспокоился, когда никто не открыл дверь и вызвал полицию.

Прибыв на место, полицейские нашли тело потерпевшего на балконе. В скором времени задержали и подозреваемую. Женщина сотрудничает со следствием, но вину признаёт лишь частично. Она настаивает на том, что мужчина, несмотря на инвалидность, мог причинить ей вред. Обвиняемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В ведомстве также отметили, что женщина освободилась из заключения в декабре 2018 года за нанесение тяжкого вреда здоровью сожителю.

Напомним, в феврале новосибирец восемь раз воткнул нож в спину соперника своего друга.

Теги: преступность убийство Следственный комитет

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Предложить новость

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Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

сегодня 19:21 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

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Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

сегодня 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

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