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Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

Рубрика: общество

22.02.2019 17:28

Фото с сайта ЦВО

Ранее Александр Лапин был командующим войсками Центрального военного округа.

Владимир Путин подписал указ о присуждении звания генерал-полковника Александру Лапину. Это стало известно сегодня, 22 февраля.

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. Закончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. 

Военную службу начал в 1982 году с должности стрелка срочной службы. После окончания танкового командного училища проходил службу на различных командных и штабных должностях в Ленинградской области, Северном флоте и Северо-Кавказском военном округе. 

После окончания бронетанковой академии служил командиром отдельного танкового батальона, затем начальником штаба и командиром отдельного танкового полка.

С 2003 по 2006 годы был командир отдельной мотострелковой бригады, а с 2006 по 2007 годы – командиром 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в Волгограде. 

С 2009 года Лапин проходил службу в должности заместителя командующего 58-й армией во Владикавказе. 

В 2014 году назначен первым заместителем командующего – начальником штаба Восточного военного округа. До конца ноября 2017 года служил в должности начальника штаба группировки Вооруженных сил РФ в Сирии. 

Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2017 года назначен командующим войсками Центрального военного округа.

Во время службы был награждён многими орденами и медалями, среди которых орден Святого Георгия IV степени, орден Александра Невского, орден Мужества. 

Напомним, 21 февраля 2019 года Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске.

Теги: военные ЦВО Путин Владимир

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сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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