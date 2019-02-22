Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

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Ранее Александр Лапин был командующим войсками Центрального военного округа.

Владимир Путин подписал указ о присуждении звания генерал-полковника Александру Лапину. Это стало известно сегодня, 22 февраля.

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. Закончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Военную службу начал в 1982 году с должности стрелка срочной службы. После окончания танкового командного училища проходил службу на различных командных и штабных должностях в Ленинградской области, Северном флоте и Северо-Кавказском военном округе.

После окончания бронетанковой академии служил командиром отдельного танкового батальона, затем начальником штаба и командиром отдельного танкового полка.

С 2003 по 2006 годы был командир отдельной мотострелковой бригады, а с 2006 по 2007 годы – командиром 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в Волгограде.

С 2009 года Лапин проходил службу в должности заместителя командующего 58-й армией во Владикавказе.

В 2014 году назначен первым заместителем командующего – начальником штаба Восточного военного округа. До конца ноября 2017 года служил в должности начальника штаба группировки Вооруженных сил РФ в Сирии.

Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2017 года назначен командующим войсками Центрального военного округа.

Во время службы был награждён многими орденами и медалями, среди которых орден Святого Георгия IV степени, орден Александра Невского, орден Мужества.

Напомним, 21 февраля 2019 года Путин назначил главу нового военного суда в Новосибирске.