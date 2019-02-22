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Новосибирская биатлонистка стала чемпионкой Европы

Рубрика: общество

22.02.2019 12:57

фото с сайта Союза Биатлонистов России

Чемпионат Европы по биатлону проходил в Республике Беларусь с 20 по 24 февраля; российская сборная завоевала две золотые медали.

В минском центре олимпийской подготовки Раубичи завершился чемпионат Европы по биатлону. Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко выступили в одиночной смешанной эстафете и заработали для России золото. 

Пара российской сборной вела всю гонку, однако первым финишировал Дмитрий Малышко, потому что Евгения допустила четыре промаха при стрельбе лёжа и была вынуждена отправиться на штрафной круг.

«Впрочем, Евгения сумела удержаться за лидерами и передала Малышко эстафету всего в пяти секундах от француза Аристида Бегу. На заключительном отрезке Дмитрий показал лучший ход и намного опередил соперников, несмотря на четыре промаха. Последнюю мишень на стойке он закрыл последним дополнительным патроном», – сообщается на сайте Союза биатлонистов России. 

Новосибирская спортсменка Евгения Павлова впервые выступила в составе основной сборной в декабре 2018 года, а в январе 2019 стала победительницей эстафетной гонки одного из этапов Кубка мира в Оберхофе.

Напомним, в январе новосибирский боксёр привёз «золото» из Венгрии.

Теги: Чемпионат мира 2023 Новосибирская область Биатлон Чемпионат Европы Беларусь

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сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

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вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

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Депутаты предложили передавать пенсию по наследству

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:59 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

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