Новосибирская биатлонистка стала чемпионкой Европы

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Новосибирская биатлонистка стала чемпионкой ЕвропыРубрика: общество
22.02.2019 12:57
фото с сайта Союза Биатлонистов России
Чемпионат Европы по биатлону проходил в Республике Беларусь с 20 по 24 февраля; российская сборная завоевала две золотые медали.
В минском центре олимпийской подготовки Раубичи завершился чемпионат Европы по биатлону. Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко выступили в одиночной смешанной эстафете и заработали для России золото.
Пара российской сборной вела всю гонку, однако первым финишировал Дмитрий Малышко, потому что Евгения допустила четыре промаха при стрельбе лёжа и была вынуждена отправиться на штрафной круг.
«Впрочем, Евгения сумела удержаться за лидерами и передала Малышко эстафету всего в пяти секундах от француза Аристида Бегу. На заключительном отрезке Дмитрий показал лучший ход и намного опередил соперников, несмотря на четыре промаха. Последнюю мишень на стойке он закрыл последним дополнительным патроном», – сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
Новосибирская спортсменка Евгения Павлова впервые выступила в составе основной сборной в декабре 2018 года, а в январе 2019 стала победительницей эстафетной гонки одного из этапов Кубка мира в Оберхофе.
Напомним, в январе новосибирский боксёр привёз «золото» из Венгрии.
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