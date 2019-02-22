Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

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Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взяткуРубрика: проиcшествия
22.02.2019 17:12
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Мужчина уже был лишён водительских прав, когда его задержали сотрудники ДПС.
Железнодорожный районный суд приговорил к штрафу 28-летнего мужчину за попытку дачи взятки в размере 148 тысяч рублей инспектору ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Новосибирской области сегодня, 22 февраля.
В ходе следствия выяснилось, что 12 августа 2018 года водителя автомобиля «Ниссан» остановили сотрудники ДПС. Полицейские выяснили, что водитель ещё в феврале был лишён автомобильных прав.
Мужчина сразу же передал инспектору ДПС 148 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. Сотрудник полиции отказался от денег и задержал водителя. В ходе следствия обвиняемый сознался в содеянном преступлении.
Напомним, в Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену.
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