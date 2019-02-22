6 баллов
-8
65.51 74.33
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

сегодня 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

Рубрика: проиcшествия

22.02.2019 17:12

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мужчина уже был лишён водительских прав, когда его задержали сотрудники ДПС.

Железнодорожный районный суд приговорил к штрафу 28-летнего мужчину за попытку дачи взятки в размере 148 тысяч рублей инспектору ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Новосибирской области сегодня, 22 февраля.

В ходе следствия выяснилось, что 12 августа 2018 года водителя автомобиля «Ниссан» остановили сотрудники ДПС. Полицейские выяснили, что водитель ещё в феврале был лишён автомобильных прав.

Мужчина сразу же передал инспектору ДПС 148 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. Сотрудник полиции отказался от денег и задержал водителя. В ходе следствия обвиняемый сознался в содеянном преступлении.

Напомним, в Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену.

 

Теги: штрафы Следственный комитет ДПС

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

сегодня 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.12.2018

Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строитель...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
17.05.2018

В режиме ожидания

Ни штрафы, ни проверки мэрии не могут повлиять на простой ...

Читать далее
Image
01.04.2015

Долгмэн

Анекдоты о судебных приставах в Сибири

Читать далее
Image
18.03.2013

За одного битого

Новосибирскому адвокату, обвинившему полицию в жестокости, с...

Читать далее
Image
16.01.2013

Поверхностное суждение

В Новосибирске судят судью за фатальную ошибку....

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену вчера 15:38 В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров 19.02.2019 Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице 19.02.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный