Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

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Мужчина уже был лишён водительских прав, когда его задержали сотрудники ДПС.

Железнодорожный районный суд приговорил к штрафу 28-летнего мужчину за попытку дачи взятки в размере 148 тысяч рублей инспектору ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Новосибирской области сегодня, 22 февраля.

В ходе следствия выяснилось, что 12 августа 2018 года водителя автомобиля «Ниссан» остановили сотрудники ДПС. Полицейские выяснили, что водитель ещё в феврале был лишён автомобильных прав.

Мужчина сразу же передал инспектору ДПС 148 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. Сотрудник полиции отказался от денег и задержал водителя. В ходе следствия обвиняемый сознался в содеянном преступлении.

Напомним, в Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену.