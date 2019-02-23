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Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

Рубрика: работа

23.02.2019 09:02

фото с сайта pixabay.com

Ко Дню защитника Отечества исследователи сайта по поиску работы выяснили, что думают новосибирцы о службе в армии и помогла ли она им потом в карьерном росте.

Служба исследований HeadHunter выяснила, что 56 % новосибирцев служили в армии. Больше всего бывших солдатов работает в  сферах «Безопасность» и «Транспорт, логистика». А вот меньше всего горожан с армейским опытом трудится в сферах «Консультирование», а также «Наука и образование».

При этом 15 % прошедших через армию новосибирцев отметили, что полученные там навыки не помогли им в работе, а, наоборот, помешали. Обратного же мнения 65 % горожан, больше всего таких соискателей было в сферах «Безопасность», «Высший менеджмент» и «Государственная служба».

На вопрос о том, как часто работодатели интересуются, служил соискатель в армии или нет, 28 % опрошенных ответили, что часто.

«Больше всего таких кандидатов в безопасности, среди рабочих, домашнего персонала. Правда, 44 % про службу в армии спрашивают крайне редко», – сообщили эксперты.

Напомним, в феврале 40 % новосибирцев заявили исследователям, что мужчины должны работать больше женщин.

 

Теги: опросы исследования

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20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

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Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

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Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

В Америке вышла книга о приручавшем лис новосибирце

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:44 Общество 0 Коммент.

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