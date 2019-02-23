Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

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Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армииРубрика: работа
23.02.2019 09:02
фото с сайта pixabay.com
Ко Дню защитника Отечества исследователи сайта по поиску работы выяснили, что думают новосибирцы о службе в армии и помогла ли она им потом в карьерном росте.
Служба исследований HeadHunter выяснила, что 56 % новосибирцев служили в армии. Больше всего бывших солдатов работает в сферах «Безопасность» и «Транспорт, логистика». А вот меньше всего горожан с армейским опытом трудится в сферах «Консультирование», а также «Наука и образование».
При этом 15 % прошедших через армию новосибирцев отметили, что полученные там навыки не помогли им в работе, а, наоборот, помешали. Обратного же мнения 65 % горожан, больше всего таких соискателей было в сферах «Безопасность», «Высший менеджмент» и «Государственная служба».
На вопрос о том, как часто работодатели интересуются, служил соискатель в армии или нет, 28 % опрошенных ответили, что часто.
«Больше всего таких кандидатов в безопасности, среди рабочих, домашнего персонала. Правда, 44 % про службу в армии спрашивают крайне редко», – сообщили эксперты.
Напомним, в феврале 40 % новосибирцев заявили исследователям, что мужчины должны работать больше женщин.
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