В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

фото предоставлено пресс-службой компании "Пятёрочка"

«Пятёрочка» отмечает 20-летие.

Торговая сеть «Пятёрочка» отмечает юбилей. За время работы количество людей, ежемесячно совершающих покупки в магазинах сети, достигло 70 миллионов. За прошедшие два десятка лет торговая сеть открыла уже более 13 500 магазинов, в магазинах работает более 206 тысяч сотрудников.

«20 лет успеха – это серьёзный показатель для российского ритейла, – представитель торговой сети «Пятёрочка». – За это время «Пятёрочка» успела многое: мы достигли своей цели стать лидерами в сердцах наших покупателей, расширили географию нашего присутствия, регулярно запускаем новые акции, которые находят отклик у нашей аудитории, и продолжаем внедрять инновации в ритейле. Но одно неизменно все эти годы: "Пятёрочка" всегда рядом с вами».

С 5 по 25 февраля каждый гость магазина может присоединиться к празднованию юбилея вместе с «Пятерочкой» и получить один из более чем 50 миллионов подарков.

Для участия в акции достаточно совершить покупку на сумму от 555 руб. Кассир выдаст один саше с карточкой на скидку и наклейкой. Ими можно воспользоваться с 5 февраля по 4 марта 2019 года. В период проведения акции предусмотрено участие товаров партнёров, за покупку которых покупатель получает дополнительный подарок.

При совершении покупки по регулярным акциям подарочная «юбилейная» скидка будет суммироваться.

Участвовать в акции «Пятёрочка. 20 лет» могут все покупатели, для этого не требуется предъявление карты лояльности.