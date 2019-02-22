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В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

Рубрика: общество

22.02.2019 18:17

фото предоставлено пресс-службой компании "Пятёрочка"

«Пятёрочка» отмечает 20-летие.

Торговая сеть «Пятёрочка» отмечает юбилей. За время работы количество людей, ежемесячно совершающих покупки в магазинах сети, достигло 70 миллионов. За прошедшие два десятка лет торговая сеть открыла уже более 13 500 магазинов, в магазинах работает более 206 тысяч сотрудников.

«20 лет успеха – это серьёзный показатель для российского ритейла, – представитель торговой сети «Пятёрочка». – За это время «Пятёрочка» успела многое: мы достигли своей цели стать лидерами в сердцах наших покупателей, расширили географию нашего присутствия, регулярно запускаем новые акции, которые находят отклик у нашей аудитории, и продолжаем внедрять инновации в ритейле. Но одно неизменно все эти годы: "Пятёрочка" всегда рядом с вами».

С 5 по 25 февраля каждый гость магазина может присоединиться к празднованию юбилея вместе с «Пятерочкой» и получить один из более чем 50 миллионов подарков.

Для участия в акции достаточно совершить покупку на сумму от 555 руб. Кассир выдаст один саше с карточкой на скидку и наклейкой. Ими можно воспользоваться с 5 февраля по 4 марта 2019 года. В период проведения акции предусмотрено участие товаров партнёров, за покупку которых покупатель получает дополнительный подарок. 

При совершении покупки по регулярным акциям подарочная «юбилейная» скидка будет суммироваться.

Участвовать в акции «Пятёрочка. 20 лет» могут все покупатели, для этого не требуется предъявление карты лояльности.

 

Теги: ритейл пятёрочка юбилей магазин

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Лента новостей

Предложить новость

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

сегодня 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

сегодня 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

сегодня 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится сегодня с омским «Авангардом» в выездном матче

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

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