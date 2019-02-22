«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

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В лабораторных условиях специалисты проверили несколько образцов вареников, оказалось, что не все из них соответствуют стандартам качества.

Эксперты проверили в лаборатории 17 марок вареников. Среди них: «СытоЕдов», «Sибирская коллекция», «Каждый день» с вишней, «От Палыча», «У Ильиной», «У Палыча», «Наш продукт», «С любовью из Крыма», «Морозко» с творогом, «Подворье» с творогом, «Уральские пельмени/Братцы вареники», «Fine Life», «Уральские пельмени/Братцы вареники» с творогом, «Цезарь», «СытоЕдов» с творогом и «Дикси» с творогом.

Первые семь образцов идеально прошли испытания. По мнению специалистов, они соответствуют всем требованиям безопасности, не содержат пищевых добавок и имеют высокое содержание начинки.

Также семь образцов эксперты «Росконтроля» занесли в свой чёрный список: «Подворье» с творогом, «Уральские пельмени/Братцы вареники», «Fine Life», «Уральские пельмени/Братцы вареники» с творогом, «Цезарь», «СытоЕдов» с творогом и «Дикси» с творогом. Лабораторные исследования показали, что в некоторых из них в несколько раз превышено содержание дрожжей.

В варениках же «Уральские пельмени/Братцы вареники» было превышено содержание микроорганизмов. А в продукте «Подворье» с творогом обнаружили опасную бактерию – кишечную палочку.

Напомним, ранее эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак.