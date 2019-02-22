«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

Лента новостейПредложить новость
В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС
online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях
Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области
Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии
«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериямиРубрика: общество
22.02.2019 18:12
фото сайта pixabay.com
В лабораторных условиях специалисты проверили несколько образцов вареников, оказалось, что не все из них соответствуют стандартам качества.
Эксперты проверили в лаборатории 17 марок вареников. Среди них: «СытоЕдов», «Sибирская коллекция», «Каждый день» с вишней, «От Палыча», «У Ильиной», «У Палыча», «Наш продукт», «С любовью из Крыма», «Морозко» с творогом, «Подворье» с творогом, «Уральские пельмени/Братцы вареники», «Fine Life», «Уральские пельмени/Братцы вареники» с творогом, «Цезарь», «СытоЕдов» с творогом и «Дикси» с творогом.
Первые семь образцов идеально прошли испытания. По мнению специалистов, они соответствуют всем требованиям безопасности, не содержат пищевых добавок и имеют высокое содержание начинки.
Также семь образцов эксперты «Росконтроля» занесли в свой чёрный список: «Подворье» с творогом, «Уральские пельмени/Братцы вареники», «Fine Life», «Уральские пельмени/Братцы вареники» с творогом, «Цезарь», «СытоЕдов» с творогом и «Дикси» с творогом. Лабораторные исследования показали, что в некоторых из них в несколько раз превышено содержание дрожжей.
В варениках же «Уральские пельмени/Братцы вареники» было превышено содержание микроорганизмов. А в продукте «Подворье» с творогом обнаружили опасную бактерию – кишечную палочку.
Напомним, ранее эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак.
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС
online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях
Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области
Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное