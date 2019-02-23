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Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

Рубрика: общество

23.02.2019 10:02

фото предоставил Саяно-Шушенский заповедник

Жителей страны просят рассказать на видео о своей любимой дикой кошке, поздравить её с праздником и прислать это на почту заповедника.

В преддверии Всероссийского праздника «День кошек», который пройдёт 1 марта, Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе. Его ключевая идея – сохранение диких представителей семейства кошачьих в России.

Например, на Дальнем Востоке охраняют амурских тигров и дальневосточных леопардов, на Кавказе — переднеазиатских леопардов, в Бурятии, Алтае, Тыве и Красноярском крае — снежных барсов. Ещё в России множество других диких кошек, таких как манул, камышовый кот и другие.

«Кошки являются самыми совершенными хищниками, и, к сожалению, наиболее уязвимы под влиянием антропогенных факторов. В связи с этим численность многих видов кошачьих очень мала», – рассказали в пресс-службе заповедника.

Там отметили, что проводится целый комплекс мероприятий для сохранения как самих кошек, так и мест, где они обитают. Также стараются просвещать на эту тему людей, чтобы было как можно больше неравнодушных к этой проблеме.

Для того, чтобы принять участие во флешмобе, нужно снять короткое видео-селфи, где вы представляетесь, называете свой город и вашего любимого представителя семейства кошачьих, поздравляете его с праздником и высказываете ваше предложение о том, что можно сделать для сохранения этого вида. Полученный ролик нужно отправить на pressa_zapoved@mail.ru с пометкой «День кошек» или на WhatsApp, Viber по телефону 8 913 560-45-25.

Напомним, в сентябре в соцсетях запускали флешмоб в поддержку омички.

Теги: экология помощь животные

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