Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

Полевая экспедиция учёта снежного барса, обитающего на плато Укок, собрала данные фотоловушек, установленных в прошлом году; по предварительным данным, на кадрах точно отметились три особи краснокнижной кошки.

Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай проверили 11 автоматических камер, установленных для мониторинга ирбиса, и собрали сотни кадров. За неделю работы экспедиция прошла 950 километров на автомобилях, снегоходах и пешком. В местах наиболее вероятного появления снежного барса установили еще пять фото- и видеоловушек.

«Предварительно, сравнивая пятна на шкуре животных, мы уверенно можем сказать, что на кадрах точно отметились три особи ирбиса. К сожалению, остальные кадры смазанные или слишком тёмные: провести сравнение особей по ним невозможно. Всего с января 2018 года на плато Укок камеры зафиксировали 25 проходов ирбиса», – приводит сайт katun24.ru слова Александра Карнаухова, старшего координатора проектов Алтае-Саянского отделения WWF.

Эксперты встретили и старую знакомую – самку, которая два года назад первой попала в объектив фотокамеры. Ей дали кличку Южанка. В прошлом году кошка также попадала на плёнку, да ещё с двумя котятами. Если гон в этом году прошёл успешно, специалисты WWF ожидают, что весной Южанка вновь принесёт потомство.

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