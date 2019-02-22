Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

Лента новостейПредложить новость
В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС
online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях
Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области
Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии
Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушкиРубрика: общество
22.02.2019 17:37
Полевая экспедиция учёта снежного барса, обитающего на плато Укок, собрала данные фотоловушек, установленных в прошлом году; по предварительным данным, на кадрах точно отметились три особи краснокнижной кошки.
Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай проверили 11 автоматических камер, установленных для мониторинга ирбиса, и собрали сотни кадров. За неделю работы экспедиция прошла 950 километров на автомобилях, снегоходах и пешком. В местах наиболее вероятного появления снежного барса установили еще пять фото- и видеоловушек.
«Предварительно, сравнивая пятна на шкуре животных, мы уверенно можем сказать, что на кадрах точно отметились три особи ирбиса. К сожалению, остальные кадры смазанные или слишком тёмные: провести сравнение особей по ним невозможно. Всего с января 2018 года на плато Укок камеры зафиксировали 25 проходов ирбиса», – приводит сайт katun24.ru слова Александра Карнаухова, старшего координатора проектов Алтае-Саянского отделения WWF.
Эксперты встретили и старую знакомую – самку, которая два года назад первой попала в объектив фотокамеры. Ей дали кличку Южанка. В прошлом году кошка также попадала на плёнку, да ещё с двумя котятами. Если гон в этом году прошёл успешно, специалисты WWF ожидают, что весной Южанка вновь принесёт потомство.
Напомним, 19 февраля Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило опубликовал видео с новорождённой двойней белых медведей.
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС
online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях
Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области
Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии
Статьи по теме
Свой парень на Алтае
Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...
Три маршрута на Алтай: от снегоходов до караоке
Как выбрать маршрут для новогоднего отдыха
Заповедное братство
Как алтайские заповедники умудряются охранять природу...
Новости по теме
Популярное