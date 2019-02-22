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Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

Рубрика: общество

22.02.2019 17:37

Полевая экспедиция учёта снежного барса, обитающего на плато Укок, собрала данные фотоловушек, установленных в прошлом году; по предварительным данным, на кадрах точно отметились три особи краснокнижной кошки. 

Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай проверили 11 автоматических камер, установленных для мониторинга ирбиса, и собрали сотни кадров. За неделю работы экспедиция прошла 950 километров на автомобилях, снегоходах и пешком. В местах наиболее вероятного появления снежного барса установили еще пять фото- и видеоловушек. 

«Предварительно, сравнивая пятна на шкуре животных, мы уверенно можем сказать, что на кадрах точно отметились три особи ирбиса. К сожалению, остальные кадры смазанные или слишком тёмные: провести сравнение особей по ним невозможно. Всего с января 2018 года на плато Укок камеры зафиксировали 25 проходов ирбиса», – приводит сайт katun24.ru слова Александра Карнаухова, старшего координатора проектов Алтае-Саянского отделения WWF. 

Эксперты встретили и старую знакомую – самку, которая два года назад первой попала в объектив фотокамеры. Ей дали кличку Южанка. В прошлом году кошка также попадала на плёнку, да ещё с двумя котятами. Если гон в этом году прошёл успешно, специалисты WWF ожидают, что весной Южанка вновь принесёт потомство. 

Напомним, 19 февраля Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило опубликовал видео с новорождённой двойней белых медведей. 

Теги: Республика Алтай

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сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

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сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

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