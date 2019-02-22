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Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

Рубрика: общество

22.02.2019 18:44

фото с сайта zoonovosib.ru

Птицы Новосибирского зоопарка погружаются в «любовный сезон»: строят гнёзда, поют песни и распускают хвосты.

У пернатых обитателей Новосибирского зоопарка началась весна, а точнее брачный сезон. Готовясь продолжить свой род, птицы начинают вить гнёзда, и каждый делает это по-особенному. Поэтому местным орнитологам приходится прилагать немало усилий, чтобы подстроить всё индивидуально под каждое животное.

Например, для хищных птиц подготовили места для гнёзд на возвышениях. Белохвостым и белоплечим орланам, которые уже приступили к строительству, принесли ветки различных размеров. В сам процесс работы сотрудники зоопарка не вмешиваются – тут птицы сами знают, как лучше сделать.

Пока орланы ещё подбирают нужные ветки, пингвины уже построили себе гнёзда в расщелинах и пещерках искусственной скалы.

«Самцы пингвинов Гумбольдта ответственно относятся к своим родительским обязанностям и берут на себя большую часть забот по строительству. Сейчас мы ожидаем следующий этап, птицы будут откладывать и насиживать яйца. У пингвинов делают это и самки, и самцы, попеременно сменяя друг друга», – отметили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

А вот глухари начинают свой брачный период с токования, так что сейчас посетители зоопарка могут услышать его песню, не похожую ни на что другое. Внешний вид самцов в это время тоже впечатляет: они нахохливают перья, распускают хвосты и начинают ходить кругами. Токовать глухари будут несколько недель, пока самки не подберут места для гнёзд.

Напомним, в феврале стало известно, что Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке.

Теги: любовь животные Новосибирский зоопарк

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сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

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