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Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

22.02.2019 15:02

фото со страницы Анрики в соцсети «ВКонтакте»

Девушка сказала коллегам, что пошла к подруге; больше её никто не видел.

29-летняя Анрика Д. исчезла 17 февраля в Ленинском районе Новосибирска. После рабочего дня в магазине одежды коллеги подвезли её к зданию городской поликлиники № 18, где, как она сказала, живёт её подруга. 

«Я написала ей в WhatsApp около девяти вечера, она прочла, но не ответила. После этого я звонила, но телефон стал недоступен. В 23:10 кто-то вышел в сеть с её страницы "ВКонтакте" и больше она не появлялась», – рассказала Сиб.фм мама девушки. 

Как добавила мама Анрики, раньше такого с ней не случалось, девушка всегда сообщала, куда она направляется и на какое время.

Из отличительных черт девушки знакомые выделяют пирсинг в носу и татуировку на шее – «Protected by God» (с англ. – «хранимая Богом»)

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области информацию о пропаже Анрики подтвердили. Сейчас поиском девушки занимаются полиция и члены поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, ранее новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» помогли отыскать пропавшую школьницу из Первомайского района.

 

Теги: Новосибирск Исчезновение Пропал человек

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сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

сегодня 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался суд по делу об утечке личных данных абонентов МТС

сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская снегоплавильня оказалась эффективней канадской

сегодня 14:44 Общество 0 Коммент.

online Топ-менеджерам клиники Мешалкина избирают меру пресечения по делу о хищениях

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи спасли девочку от тяжёлой формы пневмонии

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержанным сотрудникам клиники Мешалкина сегодня изберут меру пресечения

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали самые желанные подарки к 23 февраля

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Мужчины должны работать больше женщин – считает 40% новосибирцев

сегодня 08:05 Работа 0 Коммент.

Новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого»

вчера 20:47 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирцы скоро будут оплачивать услуги по обращению с отходами без комиссии

вчера 20:28 Общество 0 Коммент.

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