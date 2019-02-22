Мать двоих детей с религиозной татуировкой пропала в Новосибирске

фото со страницы Анрики в соцсети «ВКонтакте»

Девушка сказала коллегам, что пошла к подруге; больше её никто не видел.

29-летняя Анрика Д. исчезла 17 февраля в Ленинском районе Новосибирска. После рабочего дня в магазине одежды коллеги подвезли её к зданию городской поликлиники № 18, где, как она сказала, живёт её подруга.

«Я написала ей в WhatsApp около девяти вечера, она прочла, но не ответила. После этого я звонила, но телефон стал недоступен. В 23:10 кто-то вышел в сеть с её страницы "ВКонтакте" и больше она не появлялась», – рассказала Сиб.фм мама девушки.

Как добавила мама Анрики, раньше такого с ней не случалось, девушка всегда сообщала, куда она направляется и на какое время.

Из отличительных черт девушки знакомые выделяют пирсинг в носу и татуировку на шее – «Protected by God» (с англ. – «хранимая Богом»)

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области информацию о пропаже Анрики подтвердили. Сейчас поиском девушки занимаются полиция и члены поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, ранее новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» помогли отыскать пропавшую школьницу из Первомайского района.